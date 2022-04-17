Что не так с Каннским фестивалем? На кинопремии года разгорается скандал

Каннский фестиваль – масштабное действие в киноиндустрии. В этом году 75 фестиваль решили посвятить Украине и даже заявили, что российская делегация на кинофестиваль допущена не будет.
Однако организаторы Каннского фестиваля явно хотят оказаться в самом центре скандала. И причин тому очень много – это и участие в фестивале режиссера Сергея Лозницы, и фильм российского режиссера Кирилла Серебрянникова, и открытие фестиваля с кинокартины "Z".
Что происходит с Каннским фестивалем в 2022 году – читайте ниже.
Кинофестиваль в 2022 году откроют фильмом "Z" французского режиссера Мишеля Хазанавичуса. Его покажут вне конкурсной программы. В английском прокате римейк комедии о зомби получил название Final Cut (Окончательный монтаж).
К фашистскому знаку российских оккупантов название фильма как бы не имеет отношения, но в то время, как многие страны начали запрещать такую символику, выводить на одно из самых масштабных кино-событий года фильм с таким названием – весьма странно.
Хазанавичус – известный французский режиссер, двукратный лауреат BAFTA, Сезара, обладатель премии "Оскар" в 2012 году и номинант "Золотого глобуса".
Еще одно недоумение вызывает участие в фестивале Сергея Лозницы, которого уже исключили из украинской киноакадемии. Его фильм "Естественная история саморазрушения" будет показан вне конкурсной программы. Картина снята по мотивам одноименного эссе Винфрида Георга Зебальда – о Второй мировой войне.
И снова – с учетом скандала в Украине с Сергеем Лозницей и его исключением из украинской киноакадемии – тоже выглядит странно. Как написал на своей странице экс-глава Госкино Украины Михаил Ильенко: "Вне конкурса новая картина Сергея Лозницы (чья культурная принадлежность может быть приписана каждой из двух стран одновременно, отдельно или даже ни одной из них)".
В конкурсной программе фестиваля указан фильм "Жена Чайковского" Кирилла Серебрянникова.
С одной стороны – Серебрянников диссидент в РФ. С другой – есть информация, что в свое время этот режиссер дружил с Сурковым и даже поставил пьесу по его тексту. А потом попал под домашний арест, когда что-то пошло не так.
И организаторы Каннского фестиваля официально заявили, что российскую делегацию не примут. Получается, что делегации как бы нет, но фильмы российские как бы есть.
Главред "Радио НВ" Алексей Тарасов взял интервью у одного из организаторов Каннского фестиваля Жоэля Шапрона. Ответы Шапрона просто шокируют – на вопрос о Серебрянникове он ответил, что это хороший режиссер и его личные контакты фестиваль не интересуют.
Полностью прослушать это невероятное интервью можно вот тут.
В 2022 году на Каннском фестивале представят фильм "Видение бабочки" режиссера Максима Наконечного – о военнопленной девушке. Сложная психологическая драма, в основе которой реальность российско-украинской войны на Донбассе и история аэроразведчицы.
В рамках фестиваля покажут и другие украинские фильмы: "Железная сотня" Юлии Гонтарук, "Лиманы. Бой за рай" Сергея Лисенко, "Слушая мир" Лизы Смитт, "Мир для Нины" Жанны Максименко-Довгич и "Демоны" Наталки Ворожбит.
Основной конкурс
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Каннские премьеры
Вне конкурса
Полуночные показы
Специальные показы
Кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая в Каннах.
Напомним, ранее мы писали о том, что 75-й Каннский кинофестиваль отказался принимать делегацию России.