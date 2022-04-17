Что не так с Каннским фестивалем? На кинопремии года разгорается скандал

Каннский фестиваль откроют фильмом с названием "Z"

Кинофестиваль в 2022 году откроют фильмом "Z" французского режиссера Мишеля Хазанавичуса. Его покажут вне конкурсной программы. В английском прокате римейк комедии о зомби получил название Final Cut (Окончательный монтаж).

К фашистскому знаку российских оккупантов название фильма как бы не имеет отношения, но в то время, как многие страны начали запрещать такую символику, выводить на одно из самых масштабных кино-событий года фильм с таким названием – весьма странно.

Хазанавичус – известный французский режиссер, двукратный лауреат BAFTA, Сезара, обладатель премии "Оскар" в 2012 году и номинант "Золотого глобуса".

Фильм Сергея Лозницы на Каннском фестивале

Еще одно недоумение вызывает участие в фестивале Сергея Лозницы, которого уже исключили из украинской киноакадемии. Его фильм "Естественная история саморазрушения" будет показан вне конкурсной программы. Картина снята по мотивам одноименного эссе Винфрида Георга Зебальда – о Второй мировой войне.

И снова – с учетом скандала в Украине с Сергеем Лозницей и его исключением из украинской киноакадемии – тоже выглядит странно. Как написал на своей странице экс-глава Госкино Украины Михаил Ильенко: "Вне конкурса новая картина Сергея Лозницы (чья культурная принадлежность может быть приписана каждой из двух стран одновременно, отдельно или даже ни одной из них)".

Участие российских режиссеров

В конкурсной программе фестиваля указан фильм "Жена Чайковского" Кирилла Серебрянникова.

С одной стороны – Серебрянников диссидент в РФ. С другой – есть информация, что в свое время этот режиссер дружил с Сурковым и даже поставил пьесу по его тексту. А потом попал под домашний арест, когда что-то пошло не так.

И организаторы Каннского фестиваля официально заявили, что российскую делегацию не примут. Получается, что делегации как бы нет, но фильмы российские как бы есть.

Главред "Радио НВ" Алексей Тарасов взял интервью у одного из организаторов Каннского фестиваля Жоэля Шапрона. Ответы Шапрона просто шокируют – на вопрос о Серебрянникове он ответил, что это хороший режиссер и его личные контакты фестиваль не интересуют.

Полностью прослушать это невероятное интервью можно вот тут.

А что с украинскими фильмами?

В 2022 году на Каннском фестивале представят фильм "Видение бабочки" режиссера Максима Наконечного – о военнопленной девушке. Сложная психологическая драма, в основе которой реальность российско-украинской войны на Донбассе и история аэроразведчицы.

В рамках фестиваля покажут и другие украинские фильмы: "Железная сотня" Юлии Гонтарук, "Лиманы. Бой за рай" Сергея Лисенко, "Слушая мир" Лизы Смитт, "Мир для Нины" Жанны Максименко-Довгич и "Демоны" Наталки Ворожбит.

Полный список участников 75 Каннского фестиваля

Основной конкурс

Вечно молодые (Les Amandiers), Валерия Бруни-Тедески

Священный паук (Holy Spider), Али Аббаси

Преступления будущего (Crimes Of The Future), Дэвид Кроненберг

Звезды в полдень (Stars At Noon), Клер Дени

Брат и сестра (Frère Et Soeur), Арно Деплешен

Тори и Локита (Tori And Lokita), Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн

Время Армагеддона (Armageddon Time), Джеймс Грэй

Близко (Close), Лукас Дон

Посредник (Broker), Хирокадзу Корээда

RMN, Кристиан Мунджиу

Треугольник печали (Triangle Of Sadness), Рубен Эстлунд

Появление (Showing Up), Келли Райхардт

Решение уйти (Decision To Leave), Пак Чхан-ук

Ностальгия (Nostalgia), Марио Мартоне

Жена Чайковского, Кирилл Серебренников

Мальчик с небес (Boy From Heaven), Тарик Салех

Братья Лейлы (Leila’s Brothers), Саид Рустаи

Иа (Eo), Ежи Сколимовский

Особый взгляд

Худшие (Les Pires), Лиз Акока, Роман Гере

Засушливые дни (Burning Days), Эмин Элпер

Метроном (Metronom), Александру Белк

Весь народ, которым мне не быть (All The People I’ll Never Be), Дэви Чу

Больна собой (Sick Of Myself), Кристоффер Боргли

Доминго и туман (Domingo And The Mist), Эриэль Эскаланте

План 75 (Plan 75), Тиэ Хаякава

Зверь (Beast), Райли Кио, Джина Гаммель

Корсет (Corsage), Мари Крютцер

Взгляд мотылька (Butterfly Vision), Максим Наконечный

Безмолвные близнецы (The Silent Twins), Агнешка Смочиньска

Незнакомец (The Stranger), Томас М. Райт

Земля радости (Joyland), Саим Садик

Родео (Rodeo), Лола Киворон

Земля богов (Godland), Хлинюр Палмасон

Каннские премьеры

Наши братья (Nos Frangins), Рашид Бушареб

Сумерки (Nightfall), Марко Беллоккьо

Додо (Dodo), Панос Котрас

Ирма Веп (Irma Vep), Оливье Ассайас

Вне конкурса

Z (значит Z), Мишель Хазанавичус

Топ Ган: Мэверик (Top Gun: Maverick), Джозеф Косински

Элвис (Elvis), Баз Лурман

Ноябрь (Novembre), Седрик Хименес

Три тысячи лет желаний (Three Thousand Years Of Longing), Джордж Миллер

Маскарад (Mascarade), Николя Бедо

Полуночные показы

Охота (Hunt), Ли Джон-джэ

Грезы эпохи Луны (Moonage Daydream), Бретт Морген

Курение вызывает кашель (Fumer Fait Tousser), Квентин Дюпье

Специальные показы

Все, что дышит (All That Breathes), Шаунак Сен

Естественная история разрушения (The Natural History Of Destruction), Сергей Лозница

Джерри Ли Льюис: Умопомрачение (Jerry Lee Lewis: Trouble In Mind) Итан Коэн

Кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая в Каннах.