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Що не так з Каннським фестивалем? На кінопремії року розгорається скандал

Каннський фестиваль потрапив у грандіозний скандал (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Каннський фестиваль - масштабна подія в кіноіндустрії. Цього року 75 фестиваль вирішили присвятити Україні й навіть заявили, що російська делегація на кінофестиваль допущена не буде.

Однак організатори Каннського фестивалю явно хочуть опинитися в самому центрі скандалу. І причин тому дуже багато - це й участь у фестивалі режисера Сергія Лозниці, і фільм російського режисера Кирила Серебрянникова, і відкриття фестивалю з кінокартини "Z".

Що відбувається з Каннським фестивалем у 2022 році – читайте нижче.

Каннський фестиваль відкриють фільмом з назвою "Z"

Кінофестиваль у 2022 році відкриють фільмом "Z" французького режисера Мішеля Хазанавічуса. Його покажуть поза конкурсною програмою. В англійському прокаті рімейк комедії про зомбі отримав назву Final Cut (Остаточний монтаж).

До фашистського знаку російських окупантів назва фільму як би не має відношення, але в той час, як багато країн почали забороняти таку символіку, виводити на одну з наймасштабніших кіноподій року фільм з такою назвою – вельми дивно.

Хазанавічус - відомий французький режисер, дворазовий лауреат BAFTA, Сезара, володар премії "Оскар" у 2012 році та номінант "Золотого глобуса".

Фільм Сергія Лозниці на Каннському фестивалі

Ще одне здивування викликає участь у фестивалі Сергія Лозниці, якого вже виключили з Української кіноакадемії. Його фільм "Природна історія саморуйнування" буде показаний поза конкурсною програмою. Картина знята за мотивами однойменного есе Вінфріда Георга Зебальда – про Другу світову війну.

І знову - з урахуванням скандалу в Україні з Сергієм Лозницею і його виключенням з Української кіноакадемії - теж виглядає дивно. Як написав на своїй сторінці ексглава Держкіно України Михайло Іллєнко: "поза конкурсом нова картина Сергія Лозниці (чия культурна приналежність може бути приписана кожній з двох країн одночасно, окремо або навіть жодній з них)".

Участь російських режисерів

У конкурсній програмі фестивалю вказано фільм "Дружина Чайковського" Кирила Серебрянникова.

З одного боку - Серебрянников дисидент у РФ. З іншого - є інформація, що свого часу цей режисер дружив з Сурковим і навіть поставив п'єсу за його текстом. А потім потрапив під домашній арешт, коли щось пішло не так.

І організатори Каннського фестивалю офіційно заявили, що російську делегацію не приймуть. Виходить, що делегації як би немає, але фільми Російські як би є.

Головний редактор "Радіо НВ" Олексій Тарасов взяв інтерв'ю в одного з організаторів Каннського фестивалю Жоеля Шапрона. Відповіді Шапрона просто шокують - на питання про Серебрянникова він відповів, що це хороший режисер і його особисті контакти фестиваль не цікавлять.

Повністю прослухати це неймовірне інтерв'ю можна ось тут.

А що з українськими фільмами?

У 2022 році на Каннському фестивалі представлять фільм "Бачення метелика" режисера Максима Наконечного – про військовополонену дівчину. Складна психологічна драма, в основі якої реальність російсько-української війни на Донбасі та історія аеророзвідниці.

У рамках фестивалю покажуть й інші українські фільми: "Залізна сотня" Юлії Гонтарук, "Лимани. Бій за рай" Сергія Лисенка, "Слухаючи світ" Лізи Смітт, "Мир для Ніни" Жанни Максименко-Довгич і "Демони" Наталки Ворожбит.

Повний список учасників 75 Каннського фестивалю

Основний конкурс

  • Вічно молоді (Les Amandiers), Валерія Бруні-Тедескі
  • Священний павук (Holy Spider), Алі Аббасі
  • Злочини майбутнього (Crimes Of The Future), Девід Кроненберг
  • Зірки опівдні (Stars At Noon), Клер Дені
  • Брат і сестра (Frère Et Soeur), Арно Деплешен
  • Торі та Локіта (Tori And Lokita), Жан-П'єр Дарденн, Люк Дарденн
  • Час Армагеддону (Armageddon Time), Джеймс Грей
  • Близько (Close), Лукас Дон
  • Посередник (Broker), Хірокадзу Корееда
  • RMN, Крістіан Мунджіу
  • Трикутник печалі (Triangle Of Sadness), Рубен Естлунд
  • Поява (Showing Up), Келлі Райхардт
  • Рішення піти (Decision To Leave), Пак Чхан-ук
  • Ностальгія (Nostalgia), Маріо Мартоне
  • Дружина Чайковського, Кирило Серебренніков
  • Хлопчик з небес (Boy From Heaven), Тарік Салех
  • Брати Лейли (Leila's Brothers), Саїд Рустаї
  • ІА (Eo), Єжи Сколімовський

Особливий погляд

  • Найгірші (Les Pires), Ліз Акока, Роман Гере
  • Посушливі дні (Burning Days), Емін Елпер
  • Метроном (Metronom), Олександру Белк
  • Весь народ, яким мені не бути (All The People I'll Never Be), Деві Чу
  • Хвора собою (Sick Of Myself), Кристоффер Боргли
  • Домінго і туман (Domingo And The Mist), Еріель Ескаланте
  • План 75 (Plan 75), Тиэ Хаякава
  • Звір (Beast), Райлі Кіо, Джина Гаммель
  • Корсет (Corsage), Марі Крютцер
  • Погляд метелика (Butterfly Vision), Максим Наконечний
  • Безмовні Близнюки (The Silent Twins), Агнешка Смочиньска
  • Незнайомець (The Stranger), Томас М. Райт
  • Земля радості (Joyland), Саїм Садок
  • Родео (Rodeo), Лола Киворон
  • Земля богів (Godland), Хлинюр Палмасон

Каннські прем'єри

  • Наші брати (Nos Frangins), Рашид Бушареб
  • Сутінки (Nightfall), Марко Беллоккьо
  • Додо (Dodo), Панос Котрас
  • Ірма Веп (Irma Vep), Олів'є Ассайас

Поза конкурсом

  • Z (значить Z), Мішель Хазанавічус
  • Топ Ган: Меверік (Top Gun: Maverick), Джозеф Косінскі
  • Елвіс (Elvis), Баз Лурман
  • Листопад (Novembre), Седрік Хіменес
  • Три тисячі років бажань (Three Thousand Years Of Longing), Джордж Міллер
  • Маскарад (Mascarade), Ніколя Бедо

Опівнічні покази

  • Полювання (Hunt), Лі Джон-Дже
  • Мрії епохи Місяця (Moonage Daydream), Бретт Морген
  • Куріння викликає кашель (Fumer Fait Tousser), Квентін Дюп'є

Спеціальні покази

  • Все, що дихає (All That Breathes), Шаунак Сен
  • Природна історія руйнування (The Natural History Of Destruction), Сергій Лозниця
  • Джеррі Лі Льюїс: Запаморочення (Jerry Lee Lewis: Trouble In Mind) Ітан Коен

Кінофестиваль пройде з 17 по 28 травня в Каннах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 75-й Каннський кінофестиваль відмовився приймати делегацію Росії.

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