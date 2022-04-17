Що не так з Каннським фестивалем? На кінопремії року розгорається скандал

Каннський фестиваль - масштабна подія в кіноіндустрії. Цього року 75 фестиваль вирішили присвятити Україні й навіть заявили, що російська делегація на кінофестиваль допущена не буде.
Однак організатори Каннського фестивалю явно хочуть опинитися в самому центрі скандалу. І причин тому дуже багато - це й участь у фестивалі режисера Сергія Лозниці, і фільм російського режисера Кирила Серебрянникова, і відкриття фестивалю з кінокартини "Z".
Що відбувається з Каннським фестивалем у 2022 році – читайте нижче.
Кінофестиваль у 2022 році відкриють фільмом "Z" французького режисера Мішеля Хазанавічуса. Його покажуть поза конкурсною програмою. В англійському прокаті рімейк комедії про зомбі отримав назву Final Cut (Остаточний монтаж).
До фашистського знаку російських окупантів назва фільму як би не має відношення, але в той час, як багато країн почали забороняти таку символіку, виводити на одну з наймасштабніших кіноподій року фільм з такою назвою – вельми дивно.
Хазанавічус - відомий французький режисер, дворазовий лауреат BAFTA, Сезара, володар премії "Оскар" у 2012 році та номінант "Золотого глобуса".
Ще одне здивування викликає участь у фестивалі Сергія Лозниці, якого вже виключили з Української кіноакадемії. Його фільм "Природна історія саморуйнування" буде показаний поза конкурсною програмою. Картина знята за мотивами однойменного есе Вінфріда Георга Зебальда – про Другу світову війну.
І знову - з урахуванням скандалу в Україні з Сергієм Лозницею і його виключенням з Української кіноакадемії - теж виглядає дивно. Як написав на своїй сторінці ексглава Держкіно України Михайло Іллєнко: "поза конкурсом нова картина Сергія Лозниці (чия культурна приналежність може бути приписана кожній з двох країн одночасно, окремо або навіть жодній з них)".
У конкурсній програмі фестивалю вказано фільм "Дружина Чайковського" Кирила Серебрянникова.
З одного боку - Серебрянников дисидент у РФ. З іншого - є інформація, що свого часу цей режисер дружив з Сурковим і навіть поставив п'єсу за його текстом. А потім потрапив під домашній арешт, коли щось пішло не так.
І організатори Каннського фестивалю офіційно заявили, що російську делегацію не приймуть. Виходить, що делегації як би немає, але фільми Російські як би є.
Головний редактор "Радіо НВ" Олексій Тарасов взяв інтерв'ю в одного з організаторів Каннського фестивалю Жоеля Шапрона. Відповіді Шапрона просто шокують - на питання про Серебрянникова він відповів, що це хороший режисер і його особисті контакти фестиваль не цікавлять.
Повністю прослухати це неймовірне інтерв'ю можна ось тут.
У 2022 році на Каннському фестивалі представлять фільм "Бачення метелика" режисера Максима Наконечного – про військовополонену дівчину. Складна психологічна драма, в основі якої реальність російсько-української війни на Донбасі та історія аеророзвідниці.
У рамках фестивалю покажуть й інші українські фільми: "Залізна сотня" Юлії Гонтарук, "Лимани. Бій за рай" Сергія Лисенка, "Слухаючи світ" Лізи Смітт, "Мир для Ніни" Жанни Максименко-Довгич і "Демони" Наталки Ворожбит.
Основний конкурс
Особливий погляд
Каннські прем'єри
Поза конкурсом
Опівнічні покази
Спеціальні покази
Кінофестиваль пройде з 17 по 28 травня в Каннах.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 75-й Каннський кінофестиваль відмовився приймати делегацію Росії.