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Что не так с Каннским фестивалем? На кинопремии года разгорается скандал

Новина українською →
Воскресенье 17 апреля 2022 14:34
Что не так с Каннским фестивалем? На кинопремии года разгорается скандал Каннский фестиваль угодил в грандиозный скандал (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Каннский фестиваль – масштабное действие в киноиндустрии. В этом году 75 фестиваль решили посвятить Украине и даже заявили, что российская делегация на кинофестиваль допущена не будет.

Однако организаторы Каннского фестиваля явно хотят оказаться в самом центре скандала. И причин тому очень много – это и участие в фестивале режиссера Сергея Лозницы, и фильм российского режиссера Кирилла Серебрянникова, и открытие фестиваля с кинокартины "Z".

Что происходит с Каннским фестивалем в 2022 году – читайте ниже.

Каннский фестиваль откроют фильмом с названием "Z"

Кинофестиваль в 2022 году откроют фильмом "Z" французского режиссера Мишеля Хазанавичуса. Его покажут вне конкурсной программы. В английском прокате римейк комедии о зомби получил название Final Cut (Окончательный монтаж).

К фашистскому знаку российских оккупантов название фильма как бы не имеет отношения, но в то время, как многие страны начали запрещать такую символику, выводить на одно из самых масштабных кино-событий года фильм с таким названием – весьма странно.

Хазанавичус – известный французский режиссер, двукратный лауреат BAFTA, Сезара, обладатель премии "Оскар" в 2012 году и номинант "Золотого глобуса".

Фильм Сергея Лозницы на Каннском фестивале

Еще одно недоумение вызывает участие в фестивале Сергея Лозницы, которого уже исключили из украинской киноакадемии. Его фильм "Естественная история саморазрушения" будет показан вне конкурсной программы. Картина снята по мотивам одноименного эссе Винфрида Георга Зебальда – о Второй мировой войне.

И снова – с учетом скандала в Украине с Сергеем Лозницей и его исключением из украинской киноакадемии – тоже выглядит странно. Как написал на своей странице экс-глава Госкино Украины Михаил Ильенко: "Вне конкурса новая картина Сергея Лозницы (чья культурная принадлежность может быть приписана каждой из двух стран одновременно, отдельно или даже ни одной из них)".

Участие российских режиссеров

В конкурсной программе фестиваля указан фильм "Жена Чайковского" Кирилла Серебрянникова.

С одной стороны – Серебрянников диссидент в РФ. С другой – есть информация, что в свое время этот режиссер дружил с Сурковым и даже поставил пьесу по его тексту. А потом попал под домашний арест, когда что-то пошло не так.

И организаторы Каннского фестиваля официально заявили, что российскую делегацию не примут. Получается, что делегации как бы нет, но фильмы российские как бы есть.

Главред "Радио НВ" Алексей Тарасов взял интервью у одного из организаторов Каннского фестиваля Жоэля Шапрона. Ответы Шапрона просто шокируют – на вопрос о Серебрянникове он ответил, что это хороший режиссер и его личные контакты фестиваль не интересуют.

Полностью прослушать это невероятное интервью можно вот тут.

А что с украинскими фильмами?

В 2022 году на Каннском фестивале представят фильм "Видение бабочки" режиссера Максима Наконечного – о военнопленной девушке. Сложная психологическая драма, в основе которой реальность российско-украинской войны на Донбассе и история аэроразведчицы.

В рамках фестиваля покажут и другие украинские фильмы: "Железная сотня" Юлии Гонтарук, "Лиманы. Бой за рай" Сергея Лисенко, "Слушая мир" Лизы Смитт, "Мир для Нины" Жанны Максименко-Довгич и "Демоны" Наталки Ворожбит.

Полный список участников 75 Каннского фестиваля

Основной конкурс

  • Вечно молодые (Les Amandiers), Валерия Бруни-Тедески
  • Священный паук (Holy Spider), Али Аббаси
  • Преступления будущего (Crimes Of The Future), Дэвид Кроненберг
  • Звезды в полдень (Stars At Noon), Клер Дени
  • Брат и сестра (Frère Et Soeur), Арно Деплешен
  • Тори и Локита (Tori And Lokita), Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
  • Время Армагеддона (Armageddon Time), Джеймс Грэй
  • Близко (Close), Лукас Дон
  • Посредник (Broker), Хирокадзу Корээда
  • RMN, Кристиан Мунджиу
  • Треугольник печали (Triangle Of Sadness), Рубен Эстлунд
  • Появление (Showing Up), Келли Райхардт
  • Решение уйти (Decision To Leave), Пак Чхан-ук
  • Ностальгия (Nostalgia), Марио Мартоне
  • Жена Чайковского, Кирилл Серебренников
  • Мальчик с небес (Boy From Heaven), Тарик Салех
  • Братья Лейлы (Leila’s Brothers), Саид Рустаи
  • Иа (Eo), Ежи Сколимовский

Особый взгляд

  • Худшие (Les Pires), Лиз Акока, Роман Гере
  • Засушливые дни (Burning Days), Эмин Элпер
  • Метроном (Metronom), Александру Белк
  • Весь народ, которым мне не быть (All The People I’ll Never Be), Дэви Чу
  • Больна собой (Sick Of Myself), Кристоффер Боргли
  • Доминго и туман (Domingo And The Mist), Эриэль Эскаланте
  • План 75 (Plan 75), Тиэ Хаякава
  • Зверь (Beast), Райли Кио, Джина Гаммель
  • Корсет (Corsage), Мари Крютцер
  • Взгляд мотылька (Butterfly Vision), Максим Наконечный
  • Безмолвные близнецы (The Silent Twins), Агнешка Смочиньска
  • Незнакомец (The Stranger), Томас М. Райт
  • Земля радости (Joyland), Саим Садик
  • Родео (Rodeo), Лола Киворон
  • Земля богов (Godland), Хлинюр Палмасон

Каннские премьеры

  • Наши братья (Nos Frangins), Рашид Бушареб
  • Сумерки (Nightfall), Марко Беллоккьо
  • Додо (Dodo), Панос Котрас
  • Ирма Веп (Irma Vep), Оливье Ассайас

Вне конкурса

  • Z (значит Z), Мишель Хазанавичус
  • Топ Ган: Мэверик (Top Gun: Maverick), Джозеф Косински
  • Элвис (Elvis), Баз Лурман
  • Ноябрь (Novembre), Седрик Хименес
  • Три тысячи лет желаний (Three Thousand Years Of Longing), Джордж Миллер
  • Маскарад (Mascarade), Николя Бедо

Полуночные показы

  • Охота (Hunt), Ли Джон-джэ
  • Грезы эпохи Луны (Moonage Daydream), Бретт Морген
  • Курение вызывает кашель (Fumer Fait Tousser), Квентин Дюпье

Специальные показы

  • Все, что дышит (All That Breathes), Шаунак Сен
  • Естественная история разрушения (The Natural History Of Destruction), Сергей Лозница
  • Джерри Ли Льюис: Умопомрачение (Jerry Lee Lewis: Trouble In Mind) Итан Коэн

Кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая в Каннах.

Напомним, ранее мы писали о том, что 75-й Каннский кинофестиваль отказался принимать делегацию России.

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