Что не так с Каннским фестивалем? На кинопремии года разгорается скандал
Каннский фестиваль – масштабное действие в киноиндустрии. В этом году 75 фестиваль решили посвятить Украине и даже заявили, что российская делегация на кинофестиваль допущена не будет.
Однако организаторы Каннского фестиваля явно хотят оказаться в самом центре скандала. И причин тому очень много – это и участие в фестивале режиссера Сергея Лозницы, и фильм российского режиссера Кирилла Серебрянникова, и открытие фестиваля с кинокартины "Z".
Что происходит с Каннским фестивалем в 2022 году – читайте ниже.
Каннский фестиваль откроют фильмом с названием "Z"
Кинофестиваль в 2022 году откроют фильмом "Z" французского режиссера Мишеля Хазанавичуса. Его покажут вне конкурсной программы. В английском прокате римейк комедии о зомби получил название Final Cut (Окончательный монтаж).
К фашистскому знаку российских оккупантов название фильма как бы не имеет отношения, но в то время, как многие страны начали запрещать такую символику, выводить на одно из самых масштабных кино-событий года фильм с таким названием – весьма странно.
Хазанавичус – известный французский режиссер, двукратный лауреат BAFTA, Сезара, обладатель премии "Оскар" в 2012 году и номинант "Золотого глобуса".
Фильм Сергея Лозницы на Каннском фестивале
Еще одно недоумение вызывает участие в фестивале Сергея Лозницы, которого уже исключили из украинской киноакадемии. Его фильм "Естественная история саморазрушения" будет показан вне конкурсной программы. Картина снята по мотивам одноименного эссе Винфрида Георга Зебальда – о Второй мировой войне.
И снова – с учетом скандала в Украине с Сергеем Лозницей и его исключением из украинской киноакадемии – тоже выглядит странно. Как написал на своей странице экс-глава Госкино Украины Михаил Ильенко: "Вне конкурса новая картина Сергея Лозницы (чья культурная принадлежность может быть приписана каждой из двух стран одновременно, отдельно или даже ни одной из них)".
Участие российских режиссеров
В конкурсной программе фестиваля указан фильм "Жена Чайковского" Кирилла Серебрянникова.
С одной стороны – Серебрянников диссидент в РФ. С другой – есть информация, что в свое время этот режиссер дружил с Сурковым и даже поставил пьесу по его тексту. А потом попал под домашний арест, когда что-то пошло не так.
И организаторы Каннского фестиваля официально заявили, что российскую делегацию не примут. Получается, что делегации как бы нет, но фильмы российские как бы есть.
Главред "Радио НВ" Алексей Тарасов взял интервью у одного из организаторов Каннского фестиваля Жоэля Шапрона. Ответы Шапрона просто шокируют – на вопрос о Серебрянникове он ответил, что это хороший режиссер и его личные контакты фестиваль не интересуют.
Полностью прослушать это невероятное интервью можно вот тут.
А что с украинскими фильмами?
В 2022 году на Каннском фестивале представят фильм "Видение бабочки" режиссера Максима Наконечного – о военнопленной девушке. Сложная психологическая драма, в основе которой реальность российско-украинской войны на Донбассе и история аэроразведчицы.
В рамках фестиваля покажут и другие украинские фильмы: "Железная сотня" Юлии Гонтарук, "Лиманы. Бой за рай" Сергея Лисенко, "Слушая мир" Лизы Смитт, "Мир для Нины" Жанны Максименко-Довгич и "Демоны" Наталки Ворожбит.
Полный список участников 75 Каннского фестиваля
Основной конкурс
- Вечно молодые (Les Amandiers), Валерия Бруни-Тедески
- Священный паук (Holy Spider), Али Аббаси
- Преступления будущего (Crimes Of The Future), Дэвид Кроненберг
- Звезды в полдень (Stars At Noon), Клер Дени
- Брат и сестра (Frère Et Soeur), Арно Деплешен
- Тори и Локита (Tori And Lokita), Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
- Время Армагеддона (Armageddon Time), Джеймс Грэй
- Близко (Close), Лукас Дон
- Посредник (Broker), Хирокадзу Корээда
- RMN, Кристиан Мунджиу
- Треугольник печали (Triangle Of Sadness), Рубен Эстлунд
- Появление (Showing Up), Келли Райхардт
- Решение уйти (Decision To Leave), Пак Чхан-ук
- Ностальгия (Nostalgia), Марио Мартоне
- Жена Чайковского, Кирилл Серебренников
- Мальчик с небес (Boy From Heaven), Тарик Салех
- Братья Лейлы (Leila’s Brothers), Саид Рустаи
- Иа (Eo), Ежи Сколимовский
Особый взгляд
- Худшие (Les Pires), Лиз Акока, Роман Гере
- Засушливые дни (Burning Days), Эмин Элпер
- Метроном (Metronom), Александру Белк
- Весь народ, которым мне не быть (All The People I’ll Never Be), Дэви Чу
- Больна собой (Sick Of Myself), Кристоффер Боргли
- Доминго и туман (Domingo And The Mist), Эриэль Эскаланте
- План 75 (Plan 75), Тиэ Хаякава
- Зверь (Beast), Райли Кио, Джина Гаммель
- Корсет (Corsage), Мари Крютцер
- Взгляд мотылька (Butterfly Vision), Максим Наконечный
- Безмолвные близнецы (The Silent Twins), Агнешка Смочиньска
- Незнакомец (The Stranger), Томас М. Райт
- Земля радости (Joyland), Саим Садик
- Родео (Rodeo), Лола Киворон
- Земля богов (Godland), Хлинюр Палмасон
Каннские премьеры
- Наши братья (Nos Frangins), Рашид Бушареб
- Сумерки (Nightfall), Марко Беллоккьо
- Додо (Dodo), Панос Котрас
- Ирма Веп (Irma Vep), Оливье Ассайас
Вне конкурса
- Z (значит Z), Мишель Хазанавичус
- Топ Ган: Мэверик (Top Gun: Maverick), Джозеф Косински
- Элвис (Elvis), Баз Лурман
- Ноябрь (Novembre), Седрик Хименес
- Три тысячи лет желаний (Three Thousand Years Of Longing), Джордж Миллер
- Маскарад (Mascarade), Николя Бедо
Полуночные показы
- Охота (Hunt), Ли Джон-джэ
- Грезы эпохи Луны (Moonage Daydream), Бретт Морген
- Курение вызывает кашель (Fumer Fait Tousser), Квентин Дюпье
Специальные показы
- Все, что дышит (All That Breathes), Шаунак Сен
- Естественная история разрушения (The Natural History Of Destruction), Сергей Лозница
- Джерри Ли Льюис: Умопомрачение (Jerry Lee Lewis: Trouble In Mind) Итан Коэн
Кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая в Каннах.
Напомним, ранее мы писали о том, что 75-й Каннский кинофестиваль отказался принимать делегацию России.