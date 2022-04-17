Що не так з Каннським фестивалем? На кінопремії року розгорається скандал
Каннський фестиваль - масштабна подія в кіноіндустрії. Цього року 75 фестиваль вирішили присвятити Україні й навіть заявили, що російська делегація на кінофестиваль допущена не буде.
Однак організатори Каннського фестивалю явно хочуть опинитися в самому центрі скандалу. І причин тому дуже багато - це й участь у фестивалі режисера Сергія Лозниці, і фільм російського режисера Кирила Серебрянникова, і відкриття фестивалю з кінокартини "Z".
Що відбувається з Каннським фестивалем у 2022 році – читайте нижче.
Каннський фестиваль відкриють фільмом з назвою "Z"
Кінофестиваль у 2022 році відкриють фільмом "Z" французького режисера Мішеля Хазанавічуса. Його покажуть поза конкурсною програмою. В англійському прокаті рімейк комедії про зомбі отримав назву Final Cut (Остаточний монтаж).
До фашистського знаку російських окупантів назва фільму як би не має відношення, але в той час, як багато країн почали забороняти таку символіку, виводити на одну з наймасштабніших кіноподій року фільм з такою назвою – вельми дивно.
Хазанавічус - відомий французький режисер, дворазовий лауреат BAFTA, Сезара, володар премії "Оскар" у 2012 році та номінант "Золотого глобуса".
Фільм Сергія Лозниці на Каннському фестивалі
Ще одне здивування викликає участь у фестивалі Сергія Лозниці, якого вже виключили з Української кіноакадемії. Його фільм "Природна історія саморуйнування" буде показаний поза конкурсною програмою. Картина знята за мотивами однойменного есе Вінфріда Георга Зебальда – про Другу світову війну.
І знову - з урахуванням скандалу в Україні з Сергієм Лозницею і його виключенням з Української кіноакадемії - теж виглядає дивно. Як написав на своїй сторінці ексглава Держкіно України Михайло Іллєнко: "поза конкурсом нова картина Сергія Лозниці (чия культурна приналежність може бути приписана кожній з двох країн одночасно, окремо або навіть жодній з них)".
Участь російських режисерів
У конкурсній програмі фестивалю вказано фільм "Дружина Чайковського" Кирила Серебрянникова.
З одного боку - Серебрянников дисидент у РФ. З іншого - є інформація, що свого часу цей режисер дружив з Сурковим і навіть поставив п'єсу за його текстом. А потім потрапив під домашній арешт, коли щось пішло не так.
І організатори Каннського фестивалю офіційно заявили, що російську делегацію не приймуть. Виходить, що делегації як би немає, але фільми Російські як би є.
Головний редактор "Радіо НВ" Олексій Тарасов взяв інтерв'ю в одного з організаторів Каннського фестивалю Жоеля Шапрона. Відповіді Шапрона просто шокують - на питання про Серебрянникова він відповів, що це хороший режисер і його особисті контакти фестиваль не цікавлять.
Повністю прослухати це неймовірне інтерв'ю можна ось тут.
А що з українськими фільмами?
У 2022 році на Каннському фестивалі представлять фільм "Бачення метелика" режисера Максима Наконечного – про військовополонену дівчину. Складна психологічна драма, в основі якої реальність російсько-української війни на Донбасі та історія аеророзвідниці.
У рамках фестивалю покажуть й інші українські фільми: "Залізна сотня" Юлії Гонтарук, "Лимани. Бій за рай" Сергія Лисенка, "Слухаючи світ" Лізи Смітт, "Мир для Ніни" Жанни Максименко-Довгич і "Демони" Наталки Ворожбит.
Повний список учасників 75 Каннського фестивалю
Основний конкурс
- Вічно молоді (Les Amandiers), Валерія Бруні-Тедескі
- Священний павук (Holy Spider), Алі Аббасі
- Злочини майбутнього (Crimes Of The Future), Девід Кроненберг
- Зірки опівдні (Stars At Noon), Клер Дені
- Брат і сестра (Frère Et Soeur), Арно Деплешен
- Торі та Локіта (Tori And Lokita), Жан-П'єр Дарденн, Люк Дарденн
- Час Армагеддону (Armageddon Time), Джеймс Грей
- Близько (Close), Лукас Дон
- Посередник (Broker), Хірокадзу Корееда
- RMN, Крістіан Мунджіу
- Трикутник печалі (Triangle Of Sadness), Рубен Естлунд
- Поява (Showing Up), Келлі Райхардт
- Рішення піти (Decision To Leave), Пак Чхан-ук
- Ностальгія (Nostalgia), Маріо Мартоне
- Дружина Чайковського, Кирило Серебренніков
- Хлопчик з небес (Boy From Heaven), Тарік Салех
- Брати Лейли (Leila's Brothers), Саїд Рустаї
- ІА (Eo), Єжи Сколімовський
Особливий погляд
- Найгірші (Les Pires), Ліз Акока, Роман Гере
- Посушливі дні (Burning Days), Емін Елпер
- Метроном (Metronom), Олександру Белк
- Весь народ, яким мені не бути (All The People I'll Never Be), Деві Чу
- Хвора собою (Sick Of Myself), Кристоффер Боргли
- Домінго і туман (Domingo And The Mist), Еріель Ескаланте
- План 75 (Plan 75), Тиэ Хаякава
- Звір (Beast), Райлі Кіо, Джина Гаммель
- Корсет (Corsage), Марі Крютцер
- Погляд метелика (Butterfly Vision), Максим Наконечний
- Безмовні Близнюки (The Silent Twins), Агнешка Смочиньска
- Незнайомець (The Stranger), Томас М. Райт
- Земля радості (Joyland), Саїм Садок
- Родео (Rodeo), Лола Киворон
- Земля богів (Godland), Хлинюр Палмасон
Каннські прем'єри
- Наші брати (Nos Frangins), Рашид Бушареб
- Сутінки (Nightfall), Марко Беллоккьо
- Додо (Dodo), Панос Котрас
- Ірма Веп (Irma Vep), Олів'є Ассайас
Поза конкурсом
- Z (значить Z), Мішель Хазанавічус
- Топ Ган: Меверік (Top Gun: Maverick), Джозеф Косінскі
- Елвіс (Elvis), Баз Лурман
- Листопад (Novembre), Седрік Хіменес
- Три тисячі років бажань (Three Thousand Years Of Longing), Джордж Міллер
- Маскарад (Mascarade), Ніколя Бедо
Опівнічні покази
- Полювання (Hunt), Лі Джон-Дже
- Мрії епохи Місяця (Moonage Daydream), Бретт Морген
- Куріння викликає кашель (Fumer Fait Tousser), Квентін Дюп'є
Спеціальні покази
- Все, що дихає (All That Breathes), Шаунак Сен
- Природна історія руйнування (The Natural History Of Destruction), Сергій Лозниця
- Джеррі Лі Льюїс: Запаморочення (Jerry Lee Lewis: Trouble In Mind) Ітан Коен
Кінофестиваль пройде з 17 по 28 травня в Каннах.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 75-й Каннський кінофестиваль відмовився приймати делегацію Росії.