Що не так з Каннським фестивалем? На кінопремії року розгорається скандал

Однак організатори Каннського фестивалю явно хочуть опинитися в самому центрі скандалу. І причин тому дуже багато - це й участь у фестивалі режисера Сергія Лозниці, і фільм російського режисера Кирила Серебрянникова, і відкриття фестивалю з кінокартини "Z".

Каннський фестиваль - масштабна подія в кіноіндустрії. Цього року 75 фестиваль вирішили присвятити Україні й навіть заявили, що російська делегація на кінофестиваль допущена не буде.

Що відбувається з Каннським фестивалем у 2022 році – читайте нижче.

Каннський фестиваль відкриють фільмом з назвою "Z"

Кінофестиваль у 2022 році відкриють фільмом "Z" французького режисера Мішеля Хазанавічуса. Його покажуть поза конкурсною програмою. В англійському прокаті рімейк комедії про зомбі отримав назву Final Cut (Остаточний монтаж).

До фашистського знаку російських окупантів назва фільму як би не має відношення, але в той час, як багато країн почали забороняти таку символіку, виводити на одну з наймасштабніших кіноподій року фільм з такою назвою – вельми дивно.

Хазанавічус - відомий французький режисер, дворазовий лауреат BAFTA, Сезара, володар премії "Оскар" у 2012 році та номінант "Золотого глобуса".

Фільм Сергія Лозниці на Каннському фестивалі

Ще одне здивування викликає участь у фестивалі Сергія Лозниці, якого вже виключили з Української кіноакадемії. Його фільм "Природна історія саморуйнування" буде показаний поза конкурсною програмою. Картина знята за мотивами однойменного есе Вінфріда Георга Зебальда – про Другу світову війну.

І знову - з урахуванням скандалу в Україні з Сергієм Лозницею і його виключенням з Української кіноакадемії - теж виглядає дивно. Як написав на своїй сторінці ексглава Держкіно України Михайло Іллєнко: "поза конкурсом нова картина Сергія Лозниці (чия культурна приналежність може бути приписана кожній з двох країн одночасно, окремо або навіть жодній з них)".

Участь російських режисерів

У конкурсній програмі фестивалю вказано фільм "Дружина Чайковського" Кирила Серебрянникова.

З одного боку - Серебрянников дисидент у РФ. З іншого - є інформація, що свого часу цей режисер дружив з Сурковим і навіть поставив п'єсу за його текстом. А потім потрапив під домашній арешт, коли щось пішло не так.

І організатори Каннського фестивалю офіційно заявили, що російську делегацію не приймуть. Виходить, що делегації як би немає, але фільми Російські як би є.

Головний редактор "Радіо НВ" Олексій Тарасов взяв інтерв'ю в одного з організаторів Каннського фестивалю Жоеля Шапрона. Відповіді Шапрона просто шокують - на питання про Серебрянникова він відповів, що це хороший режисер і його особисті контакти фестиваль не цікавлять.

Повністю прослухати це неймовірне інтерв'ю можна ось тут.

А що з українськими фільмами?

У 2022 році на Каннському фестивалі представлять фільм "Бачення метелика" режисера Максима Наконечного – про військовополонену дівчину. Складна психологічна драма, в основі якої реальність російсько-української війни на Донбасі та історія аеророзвідниці.

У рамках фестивалю покажуть й інші українські фільми: "Залізна сотня" Юлії Гонтарук, "Лимани. Бій за рай" Сергія Лисенка, "Слухаючи світ" Лізи Смітт, "Мир для Ніни" Жанни Максименко-Довгич і "Демони" Наталки Ворожбит.

Повний список учасників 75 Каннського фестивалю

Основний конкурс

Вічно молоді (Les Amandiers), Валерія Бруні-Тедескі

Священний павук (Holy Spider), Алі Аббасі

Злочини майбутнього (Crimes Of The Future), Девід Кроненберг

Зірки опівдні (Stars At Noon), Клер Дені

Брат і сестра (Frère Et Soeur), Арно Деплешен

Торі та Локіта (Tori And Lokita), Жан-П'єр Дарденн, Люк Дарденн

Час Армагеддону (Armageddon Time), Джеймс Грей

Близько (Close), Лукас Дон

Посередник (Broker), Хірокадзу Корееда

RMN, Крістіан Мунджіу

Трикутник печалі (Triangle Of Sadness), Рубен Естлунд

Поява (Showing Up), Келлі Райхардт

Рішення піти (Decision To Leave), Пак Чхан-ук

Ностальгія (Nostalgia), Маріо Мартоне

Дружина Чайковського, Кирило Серебренніков

Хлопчик з небес (Boy From Heaven), Тарік Салех

Брати Лейли (Leila's Brothers), Саїд Рустаї

ІА (Eo), Єжи Сколімовський

Особливий погляд

Найгірші (Les Pires), Ліз Акока, Роман Гере

Посушливі дні (Burning Days), Емін Елпер

Метроном (Metronom), Олександру Белк

Весь народ, яким мені не бути (All The People I'll Never Be), Деві Чу

Хвора собою (Sick Of Myself), Кристоффер Боргли

Домінго і туман (Domingo And The Mist), Еріель Ескаланте

План 75 (Plan 75), Тиэ Хаякава

Звір (Beast), Райлі Кіо, Джина Гаммель

Корсет (Corsage), Марі Крютцер

Погляд метелика (Butterfly Vision), Максим Наконечний

Безмовні Близнюки (The Silent Twins), Агнешка Смочиньска

Незнайомець (The Stranger), Томас М. Райт

Земля радості (Joyland), Саїм Садок

Родео (Rodeo), Лола Киворон

Земля богів (Godland), Хлинюр Палмасон

Каннські прем'єри

Наші брати (Nos Frangins), Рашид Бушареб

Сутінки (Nightfall), Марко Беллоккьо

Додо (Dodo), Панос Котрас

Ірма Веп (Irma Vep), Олів'є Ассайас

Поза конкурсом

Z (значить Z), Мішель Хазанавічус

Топ Ган: Меверік (Top Gun: Maverick), Джозеф Косінскі

Елвіс (Elvis), Баз Лурман

Листопад (Novembre), Седрік Хіменес

Три тисячі років бажань (Three Thousand Years Of Longing), Джордж Міллер

Маскарад (Mascarade), Ніколя Бедо

Опівнічні покази

Полювання (Hunt), Лі Джон-Дже

Мрії епохи Місяця (Moonage Daydream), Бретт Морген

Куріння викликає кашель (Fumer Fait Tousser), Квентін Дюп'є

Спеціальні покази

Все, що дихає (All That Breathes), Шаунак Сен

Природна історія руйнування (The Natural History Of Destruction), Сергій Лозниця

Джеррі Лі Льюїс: Запаморочення (Jerry Lee Lewis: Trouble In Mind) Ітан Коен

Кінофестиваль пройде з 17 по 28 травня в Каннах.