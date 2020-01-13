Каникулы закончились: как вернуть ребенка в школу без стресса

В Украине закончились зимние каникулы в большинстве учебных заведений. И возврат к учебе после длительных выходных может оказаться для ребенка причиной стресса. О том, как адаптировать школьников к обычному режиму, пишет издание Vesti.

После новогодних праздников и развлечений, детям тяжелее адаптироваться снова к школьному режиму, так как было много впечатлений и сладкого, а оно способствуют к выработке быстрых углеводов и вызывает перепады настроения. Кроме того, новогодние каникулы обычно насыщены поездками и походами в гости, что также не дает детям нормально отдохнуть физически.

Как рассказала системный семейный психотерапевт Марина Ларина, помочь школьнику вернуться в обычный режим не так уж и сложно. Для этого нужно использовать несколько советов.

Планируйте с вечера на утро интересные дела. После возобновления учебы, дети в первые дни плохо высыпаются, так как привыкли позже засыпать и позже просыпаться. Ребенку можно предложить что-то новое попробовать, но утром, если он встанет на полчаса раньше. Но для этого надо раньше заснуть. Это может быть новая игра или вкусное пирожное. Ожидание приятного события поможет ребенку уснуть в хорошем настроении и проснуться в бодром расположении духа.

Понойте вместе с ребенком. Психотерапевт считает, что нытье по поводу конца каникул – нормальный и даже полезный процесс. Таким образом ребенок может порционно выразить свое недовольство и негативные эмоции не будут накапливаться. Нытье и жалобы – это своеобразный акт доверия, ребенок делиться своими эмоциями и показывает, что доверяет. Успокоить его можно положительным рассказом о своей школе. Можно поныть о своей работе после праздников и показать, что вам тоже тяжело менять свой график.

Не переносить негативный опыт из прошлого семестра. Если табель за первое полугодие был не таким, как хотелось, не стоит настраивать ребенка на то, что он обязательно должен исправить все оценки, подтянуть учебу. Школьник начинает зацикливаться на этом и бояться, что второе полугодие станет решающим, а у него не получится.

Изгонять тревожность прыжками. При повышенной тревожности в организме вырабатываются гормоны стресса, которые активизируют силы для экстренной ситуации. Если она не происходит, они накапливаются и становятся отравой. Избавиться от них можно при помощи физической нагрузки. Психологи говорят, что справиться лучше всего помогут прыжки. Они снимают напряжение, дают возможность почувствовать опору, а невесомость в процессе воздействует на стволовые структуры мозга.

Согрейте руки и ноги. Часто дети не могут уснуть так как им мешает тревожность и это вызывает периферический спазм сосудов. От этого можно избавиться, если расширить сосуды, например, теплой ванной. Она успокоит ребенка и согреет. Можно перед сном просто растереть руки и ноги, рассказывая при этом историю или сказку.

Исключите из рациона слово "надо". Родители часто использую фразы в приказном порядке: "Завтра надо в школу", "Учиться надо" "Завтра надо рано вставать", и это откладывает психологический отпечаток на ребенка. Чтобы ребенок делал то, что нужно, с ним можно использовать прием "Пяти почему", чтобы он сам осознал, для чего нужно это делать.