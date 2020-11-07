Каникулы в Украине: как будут отдыхать дети этой зимой

График школьных каникул (Коллаж РБК-Украина)

График школьных каникул может снова измениться

В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что даты зимних каникул для школьников меняться пока не будут. Как объясняют в ведомстве, графики зимних каникул будут утверждать в каждой школе самостоятельно, в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

Школьников этой зимой рекомендуют отправить на каникулы по графику – с 28 декабря по 10 января. В некоторых школах каникулы планируют начать с 25 декабря и дети получат более длительный период отдыха - 17 дней.

Информацию о двойных каникулах в министерстве образования и науки Украины назвали фейком и сообщили, что на данный момент такие графики отдыха для детей не рассматриваются.

Стоит отметить, что предложенные даты имеют только рекомендованный характер и каждая школа в разных городах имеет право сдвигать даты каникул в зависимости от разных факторов. У студентов графики каникул также пока не изменятся, они будут отдыхать с 28 декабря по 10 января.

"Руководители учебных заведений имеют право самостоятельно организовывать образовательный процесс и определять даты каникул. А в период карантина из-за COVID-19 в Украине для безопасности учеников и работников школ каникулярный период может быть скорректирован в соответствии с эпидемиологической ситуации. Традиционно обучение в Украине осуществляется в рамках учебного года, который начинается в День знаний - 1 сентября, длится минимум 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее мы публиковали полный график школьных каникул и дополнительных выходных дней в Украине на 2020-2021 год.

А также мы писали о том, что в МОН дали четкие разъяснения по поводу дистанционного обучения школьников в этом году.