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Канікули в Україну: як будуть відпочивати діти цієї зими

Субота 07 листопада 2020 09:55
Канікули в Україну: як будуть відпочивати діти цієї зими
Графік шкільних канікул (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Графік шкільних канікул може знову змінитися

У Міністерстві освіти та науки України повідомили, що дати зимових канікул для школярів змінюватися поки не будуть. Як пояснюють у відомстві, графіки зимових канікул будуть затверджувати в кожній школі самостійно, в залежності від епідеміологічної ситуації в країні.

Школярів цієї зими рекомендують відправити на канікули за графіком – з 28 грудня по 10 січня. У деяких школах канікули планують почати з 25 грудня і діти отримають більш тривалий період відпочинку - 17 днів.

Інформацію про подвійні канікули у міністерстві освіти та науки України назвали фейком і повідомили, що на цей момент такі графіки відпочинку для дітей не розглядаються.

Варто відзначити, що запропоновані дати мають рекомендований характер, і кожна школа в різних містах має право зрушувати дати канікул в залежності від різних факторів. У студентів графіки канікул також поки не зміняться, вони будуть відпочивати з 28 грудня по 10 січня.

"Керівники навчальних закладів мають право самостійно організовувати освітній процес і визначати дати канікул. А в період карантину через COVID-19 в Україні для безпеки учнів і працівників шкіл канікулярний період може бути скоригований відповідно до епідеміологічної ситуації. Традиційно навчання в Україні здійснюється в рамках навчального року, який починається у День знань - 1 вересня, триває щонайменше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року", - йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше ми публікували повний графік шкільних канікул і додаткових вихідних днів в Україні на 2020-2021 рік.

А також ми писали про те, що у МОН дали чіткі роз'яснення з приводу дистанційного навчання школярів в цьому році.

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