Каникулы в Украине в 2021 году: сколько еще будут отдыхать школьники

В Украине школьники отправились на досрочные весенние каникулы из-за пандемии коронавируса. Вполне вероятно, что в 2021 году каникулы весной затянутся на более долгий срок, так как эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться.
Как будут отдыхать школьники в 2021 году и что ждет детей до конца учебного года – читайте ниже в нашем материале.
Каникулы в школах уже давно отпустили в свободное плавание и разрешили учебным заведениям самостоятельно регулировать время отдыха и учебы для учеников. Неизменными остаются только основные правила – длительность каникул не должна превышать 30 дней, исключение – летние каникулы.
В начале учебного года 2020-2021 Министерство образования и науки составило график семестров и каникул, который носит рекомендательный характер.
Первый семестр: с 1 сентября по 24 декабря 2020 года
Второй семестр: с 11 января по 28 мая 2021 года
Также были установлены дополнительные выходные дни для школьников:
Осенью график каникул немного сдвинули – из-за местных выборов 25 октября и осеннюю волну коронавируса.
Зимой большинство школ продлили каникулы из локдауна в январе, и дети вместо двух недель отдыхали почти целый месяц, с 25 декабря по 24 января.
Весенние каникулы сместились во многих школах и часть детей уже отгуляла свой отдых до середины марта, часть ушла на каникулы в середине месяца, и не на одну неделю, а на две. А еще часть детей готовится после дистанционного обучения отправиться на каникулы с 22 марта и позже.
Как будет складываться ситуация в школах далее – зависит от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе, и во всей стране в целом. Не исключено, что в Украине снова введут общий карантин и детям придется уходить не только на дистанционное обучение, но и на дополнительные каникулы.
Некоторые школы уже готовятся к продлению обучения в июне, чтобы наверстать материал за вынужденный отдых.
Напомним, ранее мы писали о том, что происходит в разных областях Украины с весенними каникулами в школах.