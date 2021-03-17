Каникулы в Украине в 2021 году: сколько еще будут отдыхать школьники

Каникулы в школах уже давно отпустили в свободное плавание и разрешили учебным заведениям самостоятельно регулировать время отдыха и учебы для учеников. Неизменными остаются только основные правила – длительность каникул не должна превышать 30 дней, исключение – летние каникулы.

График каникул на 2020-2021 год

В начале учебного года 2020-2021 Министерство образования и науки составило график семестров и каникул, который носит рекомендательный характер.

Первый семестр: с 1 сентября по 24 декабря 2020 года

Второй семестр: с 11 января по 28 мая 2021 года

Осенние каникулы: с 26 октября по 1 ноября 2020 года

Зимние каникулы: с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года

Весенние каникулы: с 22 марта по 28 марта 2021 года

Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа 2021 года

Также были установлены дополнительные выходные дни для школьников:

25 декабря – Католическое Рождество

8 марта – Международный Женский день

1 мая – День труда

2 и 3 мая 2021 года – Пасха

9 мая – День победы

Как дети отдыхали в первом полугодии

Осенью график каникул немного сдвинули – из-за местных выборов 25 октября и осеннюю волну коронавируса.

Зимой большинство школ продлили каникулы из локдауна в январе, и дети вместо двух недель отдыхали почти целый месяц, с 25 декабря по 24 января.

Весенние каникулы сместились во многих школах

Весенние каникулы сместились во многих школах и часть детей уже отгуляла свой отдых до середины марта, часть ушла на каникулы в середине месяца, и не на одну неделю, а на две. А еще часть детей готовится после дистанционного обучения отправиться на каникулы с 22 марта и позже.

К чему стоит готовиться родителям

Как будет складываться ситуация в школах далее – зависит от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе, и во всей стране в целом. Не исключено, что в Украине снова введут общий карантин и детям придется уходить не только на дистанционное обучение, но и на дополнительные каникулы.

Некоторые школы уже готовятся к продлению обучения в июне, чтобы наверстать материал за вынужденный отдых.