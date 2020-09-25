Каникулы для школьников в октябре могут перенести: названы новые даты

Каникулы в школах могут перенести (Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Школам рекомендовали перенести дату школьных осенних каникул

В Украине могут поменять даты школьных осенних каникул в связи с проведением местных выборов в конце октября. Детей могут отправить на отдых на несколько дней раньше, чем это было запланировано.

Обычно осенние каникулы у школьников выпадают на последние дни октября – первые дни ноября. Однако на пресс-конференции в Кривом Роге исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил об изменении привычного графика, сообщает ТСН.

Он напомнил, что школы в Украине давно получили автономию в организации школьного процесса и график каникул, который предлагает министерство – носит рекомендательный характер. Однако в связи с проведением местных выборов и размещением участков и комиссий в помещениях школ, образовательные департаменты попросили синхронизировать даты каникул с датами выборов.

"Мы рекомендуем начать каникулы не позднее, чем за два дня до выборов и завершить не позднее, чем – через три. Я очень надеюсь, что учебные заведения прислушаются к рекомендациям департамента и Министерства образования", - отметил Шкарлет.

В частности, осенние каникулы предлагается начать 22 октября, в четверг и закончить 30 октября, в пятницу. Таким образом дети получат 11 дней для отдыха.

Напомним, ранее мы писали о том, что школьники могут не предоставлять справки о состоянии здоровья после самоизоляции.

А также рассказывали о том, что школам разрешили отказаться от оценок по некоторым предметам на время карантина.