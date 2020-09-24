Школьники могут не предоставлять справки о состоянии здоровья после самоизоляции

Фото: ученики (freepik.com)

После пребывания на самоизоляции из-за контакта с инфицированным коронавирусом ученики не обязаны приносить в школу справку и отрицательный тест от врача. Они смогут снова посещать учебные заведения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Законодательство Украины не определяет обязанность учеников, их родителей и иных законных представителей подавать в учреждения общего среднего образования какое-либо документальное подтверждение (справки, заключения и т.д.) о состоянии здоровья учащихся для продолжения ими обучения после завершения самоизоляции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для лиц, имевших контакт с больным COVID-19, срок самоизоляции составляет 14 дней. В случае подтверждения коронавируса у одного из учеников, остальные ученики соответствующего класса или группы должны уйти на самоизоляцию.

Напомним, во время дистанционного обучения школы могут отказаться от 12-балльной шкалы оценивания.

Кроме того, ранее МОН рекомендовали школам самостоятельно решать вопрос о переносе каникул с учетом эпидемиологической ситуации.