Не "канфети" та "печення". Як правильно українською називаються солодощі

Українці часто використовують для позначення різних видів солодощів запозичені слова, суржик або росіянізми. Однак у нашій мові є багато гарних та мелодійних відповідників, які варто знати.

Як українською називаються різні види солодощів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення на сайті " Мова - ДНК нації ".

Українська мова має чималий арсенал слів, пов'язаних з кулінарією. Однак і досі частина фуд-блогерів використовують запозичені або суржикові слова у своїх рецептах та сюжетах. Зокрема це стосується саме солодощів.

Тому варто взнати та вивчити відповідники українською, які зроблять мову набагато чистіше та актуальніше.

Наприклад, в українській мові немає слово "пирожене", але є слово "тістечко".

"Леденець" або "льодянець" - неправильно, бо українською - "льодяник", у деяких регіонах називали "лизак".

Відповідно, слова "морожене" теж нема, але є слово "морозиво".

Немає слів "конфета" або "конфєта", бо в нашій мові є гарне слово - "цукерка" або "цукерки". Відповідно, не "сахар", а "цукор".

Навіть солодці сніданки називаються не "хлоп'я", а "пластівці".

Забудьте про слово "печення", бо українською правильно буде - "печиво".

І замість слова "лепьошка" потрібно використовувати слово "корж".

Слова "жувачка" також нема, але є "жуйка".

До речі, слово "солодощі" має багато синонімів, і деякі з них у розмовній мові рідко вживаються: ласощі, лагомини, хвиги-миги, лакітки, легуміни, пундики, лакотки, смаколики.

Крім того, слова "вареньє" в українській мові також нема, правильно буде сказати "конфітюр".