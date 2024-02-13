Каньє Вест вперше пояснив, чому змушує свою дружину оголюватися на публіці (відео)

Каньє Вест пояснив, чому змушує дружину виходити голою на публіку

Каньє Вест нарешті публічно пояснив, чому публікує максимально оголені фотографії своєї дружини у достатньо дивних образах, які демонструють неповагу до своєї дружини й до людей навколо. Але сам артист вважає це проявом кохання.

"Я буду постити свою дружину стільки, скільки хочу, брате. Це робить мене щасливим. Деякі люди не хочуть, щоб ти був щасливим. Вони хочуть, щоб ти зробив їх щасливими. Я вирішив зробити себе щасливим, і я задоволений цим", - пише Вест.

Каньє вже протягом року шокує світ постійним оголенням своєї дружини Б’янки Ченсорі та, як бачимо, він вважає, що це робить його щасливим та допомагає показати дружині, як сильно він її кохає, а ще це спосіб довести, що Б’янка має чудову фігуру.

Чоловік вирішив зробити таке зізнання лише після того, як під дописом з вечірки Супербоул-2024, де дружина репера засвітилась лише у трикутному шматочку шкіри, який практично не прикриває її тіло, оскільки фоловери почали писати запитання щодо оголеної Ченсорі.

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"Я випустив альбом і люди в коментарях мене запитують: "Чому ви публікуєте свою дружину?", - незадоволено висловився Каньє.

Репер закликав прихильників не хейтити його, якщо їм не подобається його контент, то вони можуть піти "до ч*рта".

"Залиште мене. Дайте королю спокій. Мені все одно, друзі. Я буду постити свою дружину стільки, скільки захочу", - пише репер.

Під час знімання свого відео репер перевів камеру зі свого обличчя на свою дружину, яка знову ж таки була напівоголена та посміхалась.