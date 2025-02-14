Каньє Вест і Б'янка Цензорі розлучаються після витівки на "Греммі"

Каньє та Б'янка більше не разом - що відомо

Так, інсайдери стверджують, що пара вже обговорила розлучення. Вест та Цензорі нібито збираються звернутися до суду, аби розірвати стосунки офіційно.

Репер та модель, як зазначає видання, почали домовлятися щодо того, скільки грошей отримає Б'янка після розлучення. Йдеться про виплату в розмірі 5 мільйонів доларів.

Каньє Вест та Б'янка Цензорі (колаж: РБК-Україна)

"Відомо, що 30-річна Цензорі поки що живе в їхньому будинку вартістю 35 мільйонів доларів у Беверлі Парк Норт, Лос-Анджелес. Невідомо, де Вест, але деякі вважають, що найближчими днями він навіть може повернутися до Токіо, де провів більшу частину минулого року, живучи в готелі", - зазначає Daily Mail.

Розлучення пари, яке самі Вест та Цензорі ще ніяк не прокоментували, вже пов'язують з останньою витівкою пари. На "Греммі" нібито сталося те, що остаточно розчарувало Б'янку.

"Гола сцена" на Греммі - що зробили Каньє Вест та Б'янка Цензорі

Нагадаємо, 2 лютого зіркова пара з'явилася на червоній доріжці. Б'янка вийшла до журналістів у шубі, а потім оголила спину. Виявилося, що дружина Каньє не зраджувала "традиціям" та влаштувала черговий "голий вихід".



Б’янка Цензорі (фото: Getty Images)

Вона вдягла на "Греммі" максимально прозору сукню, яка взагалі нічого не приховувала. І коли Б'янка стояла спиною до камер, Каньє сказав їй повернутися. Тоді ж всі побачили, що вона без бюстгальтера.



Цензорі на "Греммі" (фото: Getty Images)

"Вона виглядала явно незадоволеною... Але вона погодилася з його вказівками", - стверджує видання.

Що відомо про стосунки Каньє та Б'янки

Після розлучення з Кім Кардашьян, з якою Вест жив з 2012 до 2022 року, репер не одразу одружився ще раз. Декілька місяців він зустрічався з Джулією Фокс, разом з ним вона з'являлася на публіці у дуже відвертих та провокаційних "луках". А сам Каньє при цьому говорив, що все ще хоче відновити стосунки з Кім, яка народила від нього чотирьох дітей.

Втім, у 2023 році Вест почав зустрічатися з австралійською моделлю та архітектором - Б'янкою Цензорі. Їхні стосунки привернули увагу багатьох, адже Каньє вплинув на стиль обраниці, вона теж почала регулярно виходити на публіку оголеною.

При цьому сам Вест ніби пишається сміливістю Цензорі. Він часто "постив" кадри з обраницею, а потім публічно пояснив, чому змушує дружину оголюватися. Ба більше, у 2023 році пара потрапила в об'єктиви камер, коли проводила час у Венеції. І тоді папараці фотографували, як Б'янка та Каньє займалися оральним сексом. До речі, після цього моделі та реперу заборонили з'являтися на човнах та кататися в Італії.