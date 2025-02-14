Канье Уэст и Бьянка Цензори разводятся после выходки на "Грэмми"

Канье и Бьянка больше не вместе - что известно

Так, инсайдеры утверждают, что пара уже обсудила развод. Уэст и Цензори якобы собираются обратиться в суд, чтобы разорвать отношения официально.

Рэпер и модель, как отмечает издание, начали договариваться о том, сколько денег получит Бьянка после развода. Речь идет о выплате в размере 5 миллионов долларов.

Канье Уэст и Бьянка Цензори (коллаж: РБК-Украина)

"Известно, что 30-летняя Цензори пока что живет в их доме стоимостью 35 миллионов долларов в Беверли Парк Норт, Лос-Анджелес. Неизвестно, где Уэст, но некоторые считают, что в ближайшие дни он даже может вернуться в Токио, где провел большую часть прошлого года, живя в отеле", - отмечает Daily Mail.

Развод пары, который сами Уэст и Цензори еще никак не прокомментировали, уже связывают с последней выходкой пары. На "Грэмми" якобы произошло то, что окончательно разочаровало Бьянку.

"Голая сцена" на Грэмми - что сделали Канье Уэст и Бьянка Цензори

Напомним, 2 февраля звездная пара появилась на красной дорожке. Бьянка вышла к журналистам в шубе, а затем обнажила спину. Оказалось, что жена Канье не изменяла "традициям" и устроила очередной "голый выход".



Бьянка Цензори (фото: Getty Images)

Она надела на "Грэмми" максимально прозрачное платье, которое вообще ничего не скрывало. И когда Бьянка стояла спиной к камерам, Канье сказал ей повернуться. Тогда же все увидели, что она без бюстгальтера.



Цензори на "Грэмми" (фото: Getty Images)

"Она выглядела явно недовольной... Но она согласилась с его указаниями", - утверждает издание.

Что известно об отношениях Канье и Бьянки

После развода с Ким Кардашьян, с которой Уэст жил с 2012 до 2022 года, рэпер не сразу женился еще раз. Несколько месяцев он встречался с Джулией Фокс, вместе с ним она появлялась на публике в очень откровенных и провокационных "луках". А сам Канье при этом говорил, что все еще хочет восстановить отношения с Ким, которая родила от него четырех детей.

Впрочем, в 2023 году Уэст начал встречаться с австралийской моделью и архитектором - Бьянкой Цензори. Их отношения привлекли внимание многих, ведь Канье повлиял на стиль избранницы, она тоже начала регулярно выходить на публику обнаженной.

При этом сам Уэст будто гордится смелостью Цензори. Он часто "постил" кадры с избранницей, а потом публично объяснил, почему заставляет жену обнажаться. Более того, в 2023 году пара попала в объективы камер, когда проводила время в Венеции. И тогда папарацци фотографировали, как Бьянка и Канье занимались оральным сексом. Кстати, после этого модели и рэперу запретили появляться на лодках и кататься в Италии.