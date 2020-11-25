Камеры на дорогах будут работать по всей Украине: в МВД сделали заявление

В Украине планируют увеличить количество камер авто- и видеофиксации нарушений ПДД, которые установят на дорогах во всех областях.

Об этом 25 ноября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил в своем Twitter.

Чиновник отметил, что система видеофиксации на практике показала свою эффективность, так как за пять месяцев работы камер на дорогах почти на 30% снизилось количество постановлений о нарушениях: с 398410 в июне до 118734 в октябре.

"Имеем четкую тенденцию к уменьшению нарушений скоростного режима. Система работает!" - заявил Аваков.

Так, сейчас уже работают 45 камер, еще 220 будет до конца этого года, плюс 300 камер планируют закупить и установить в 2021 года в городах по всей стране.

"Контролируем ПДД - спасаем жизни!" - резюмировал Аваков.

Автофиксация нарушений ПДД - в Украине появится еще больше камер на дорогах (фото: twitter.com/AvakovArsen)

Ранее сообщалось, что с 19 ноября система автофиксации нарушений ПДД начала штрафовать водителей "евроблях". Как объяснили в МВД, если владелец "евробляхи" гражданин Украины откажется оплатить штраф, то документы передадут по общей процедуре для ареста имущества или банковских счетов.

Напомним, что в Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения, которые касаются не только водителей, но и пассажиров.