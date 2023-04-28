Камери знову працюватимуть: на яких вулицях водіям не варто розганятися
Камери, що фіксують порушників швидкісного режиму на дорогах України, почнуть працювати з 28 квітня. Комплекси автофіксації правопорушень відновлять свою роботу у 16 містах та регіонах країни.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
У яких містах та областях почнуть працювати камери
Повідомляється, що з 28 квітня на автомобільних дорогах Житомира, Івано-Франківська, Києва, Кременчука, Львова, Мукачевого, Полтави, Чернівців, Черкас, а також Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської та Рівненської областей відновлять роботу 35 комплексів автоматичної фіксації правопорушень
Усі ці камери працювали на початок повномасштабного вторгнення Росії. У Дніпрі та Кременчуці почнуть працювати 4 нові прилади контролю. Загалом на дорогах України встановлено 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.
Усі камери працюватимуть на фіксацію найчастішої причини ДТП – перевищення дозволеної швидкості руху.
Повний список усіх камер
М-03 Київ - Харків - Довжанський (у напрямку м. Київ) 110 км/год
М-03 Київ - Харків - Довжанський (у напрямку м. Київ) 110 км/год
М-03 Київ - Харків - Довжанський (у напрямку м. Полтава) 50 км/год
М-03 Київ - Харків - Довжанський (у напрямку м. Полтава) 90км/год
М-05 Київ - Одеса (у напрямку м. Одеса) 110 км/год
М-05 Київ - Одеса (у напрямку м. Київ) 50 км/год
М-05 Київ - Одеса (у напрямку с. Віта-Поштова) 50 км/год
М-05 Київ - Одеса (у напрямку м. Київ) 110 км/год
М-06 Київ - Чоп (у напрямку м. Київ) 110 км/год
М-06 Київ - Чоп (у напрямку м. Житомир) 110 км/год
М-06 Київ - Чоп (у напрямку м. Київ) 110км/год
М-06 Київ - Чоп (у напрямку м. Житомир) 110 км/год
М-06 Київ - Чоп (у напрямку м. Рівне) 110 км/год
М-06 Київ - Чоп (у напрямку м. Житомир) 110 км/год
М-06 Київ - Чоп (у напрямку м. Мукачево) 50 км/год
М-06 Київ - Чоп (у напрямку м. Ужгород) 50 км/год
М-06 Київ - Чоп (у напрямку м.Буськ) 50 км/год
М-06 Київ - Чоп (у напрямку м. Зубра) 90 км/год
М-06 Київ - Чоп (у напрямку м. Львів) 50 км/год
М-06 Київ - Чоп (у напрямку м. Луцьк) 50 км/год
М-06 Київ - Чоп (у напрямку м. Чоп) 50 км/год
М-06 Київ - Чоп (у напрямку с. Соснівка) 50 км/год
М-06 Київ - Чоп (у напрямку м. Запитів) 50 км/год
М-06 Київ - Чоп (у напрямку с. Долинівка) 50 км/год
М-06 Київ - Чоп (у напрямку с. Панталія) 110 км/год
М-06 Київ - Чоп (у напрямку м. Львів) 50 км/год
М-06 Київ - Чоп (у напрямку м. Львів) 50 км/год
М-06 Київ - Чоп (у напрямку м. Київ) 70 км/год
М-07 Київ - Ковель - Ягодин (у напрямку м. Коростень) 90 км/год
М-07 Київ - Ковель - Ягодин (у напрямку м. Любомль) 50 км/год
М-09 Тернопіль - Львів - Рава - Руська (у напрямку м. Львів) 50 км/год
М-10 Львів-Краковець (у напрямку смт Краковець) 50 км/год
М-10 Львів-Краковець (у напрямку смт. Івано-Франкове)50 км/год
М 10-01 Західний обхід м. Львова (у напрямку с. Рясне-Руське) 50 км/год
М-10-01 Західний обхід м. Львова (у напрямку м. Скнилів) 50 км/год
М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече (у напрямку м. Ковель) 50 км/год
М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів - Подільський (у напрямку м. Вінниця) 50 км/год
М-23 Берегове - Виноградів - Велика Копаня (у напрямку вул. Гички) 50 км/год
М-23 Берегове - Виноградів - Велика Копаня (у напрямку вул. Молодіжна) 50 км/год
М-23 Берегове-Виноградів-Велика Копаня (у напрямку вул. Мікеша) 50 км/год
М-30 Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине (у напрямку м. Хмельницький) 50 км/год
М-30 Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине (у напрямку м. Вінниця) 50 км/год
М-30 Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине (у напрямку м. Умань) 50 км/год
М-30 Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине (у напрямку м. Хмельницький) 50 км/год
Р-01 Київ - Обухів (у напрямку м.Київ) 50 км/год
Р-01 Київ - Обухів (у напрямку м.Київ) 50 км/год
Р-01 Київ - Обухів (у напрямку м.Обухів) 50 км/год
Н-01 Київ - Знамянка (у напрямку м. Київ) 50 км/год
Н-01 Київ - Знамянка (у напрямку с. Романків) 50 км/год
Н-09 Мукачево-Львів (у напрямку с. Татарів) 50 км/год
Н-09 Мукачево-Львів (у напрямку смт Делятин) 50 км/год
Н-09 Мукачево-Львів (у напрямку смт Буштино) 50 км/год
Н-09 Мукачево-Львів (у напрямку с. Бедевля) 50 км/год
Н-22 Устилуг - Луцьк-Рівне (у напрямку м.Луцьк) 50 км/год
Н-22 Устилуг - Луцьк-Рівне (у напрямку м.Луцьк) 50 км/год
Н-22 Устилуг - Луцьк-Рівне (у напрямку м. Володимир) 50 км/год
Т-07-19 Іршава - Виноградів (у напрямку вул. Центральна) 50 км/год
Т-16-28 Спаське-Вилково (у напрямку м. Одеса) 90 км/год
Розміщення камер у межах м. Біла Церква
просп. Князя Володимира (біля вул. Надрічна,96) (у напрямку вул. Короленка) 50 км/год
вул. Леваневського, 48 (у напрямку вул. Зенітного полку)50 км/год
Розміщення камер у межах м. Дніпро
вул. Набережна Заводська, 64 (у напрямку просп. Свободи) 50 км/год
(з 1 квітня по 1 листопада) за умови прийняття рішення Дніпровською міською радою 70 км/год
вул. Набережна Перемоги, 38-А (у напрямку Пішохідний міст) 50 км/год
(з 1 квітня по 1 листопада) за умови прийняття рішення Дніпровською міською радою 70 км/год
Розміщення камер у межах м. Вінниця
вул. Келецька, 30 (у напрямку вул. Пирогова) 50 км/год
вул. Київська,65 (у напрямку вул. Сергія Зулінського) 50 км/год
вул. Київська, 126 (у напрямку вул. Гонти) 50 км/год
вул. Пирогова, 61 (у напрямку вул. Костянтина Василенка) 50 км/год
Розміщення камер у межах м. Житомир
Чуднівський міст (у напрямку вул. Качинського) 50 км/год
Чуднівський міст (у напрямку вул. Радивилівська) 50 км/год
Вул. Перемоги, 86 (у напрямку вулиці Миколи Сціборського) 50 км/год
Розміщення камер у межах м. Івано-Франківськ
вул. Крихівецька, 216 (у напрямку вул. Вишнева) 50 км/год
вул. Галицька, 144 (в напрямку в'їзд у місто) 50 км/год
вул. Тисменицька, 311 (в напрямку в'їзд у місто) 50 км/год
вул. Євгена Коновальця, 320 (у напрямку вул. В'ячеслава Зайцева) 50 км/год
вул. Євгена Коновальця, 411 (у напрямку вул. Довбуша) 50 км/год
Розміщення камер у межах м. Київ
Вул. Олени Теліги, 37 (у напрямку вул. Ольжича) 50 км/год
Набережне шосе , 4 (у напрямку міст Метро) 50км/год
(з 1 квітня по 1 листопада) за умови прийняття рішення Київською міською радою) 80 км/год
Чоколівський бульвар , 24 (у напрямку Севастопольска площа) 50 км/год
Вулиця Братиславська, 18 (у напрямку проспект Броварський) 50 км/год
Дніпровська набережна / вулиця Причальна (у напрямку вул. Березняківська) 50 км/год
Міст Південний на лівий берег (у напрямку Правий берег) 50 км/год
Міст Південний на правий берег (у напрямку Лівий берег) 50 км/год
Харківська площа (лівий проїзд) (у напрямку м. Бориспіль) 50 км/год
Харківська площа (правий проїзд) (у напрямку м. Вирлиця) 50 км/год
Проспект Володимира Івасюка, 25 (у напрямку вул. Левка Лук'яненка) 50 км/год
Міст Північний на лівий берег (у напрямку Лівий берег) 50 км/год
Міст Північний на правий берег (у напрямку Правий берег) 50 км/год
Броварський пр./ вулиця Будівельників (у напрямку м.Дарниця) 50 км/год
Проспект Червоної Калини, 56 (у напрямку вул. Костянтина Данькевича) 50 км/год
Проспект Червоної Калини, 65 (у напрямку бульв. Володимира Висоцького) 50 км/год
Бульвар Миколи Міхновського, 27 (у напрямку вул. Старонаводницька) 50 км/год
Бульвар Миколи Міхновського, 36 (у напрямку м. Дружби Народів) 50 км/год
Столичне шосе, 58 (у напрямку м. Київ) 50 км/год
Столичне шосе, 58 (у напрямку м. Обухів) 50 км/год
вул. Братиславська, 9г (у напрямку вул. Осипа Мандельштама) 50 км/год
просп. Голосіївський, 96 (у напрямку вул. Маричанська) 50 км/год
просп. Голосіївський, 96 (у напрямку вул. Виставкова) 50 км/год
вул. Теодора Драйзера, 4 (у напрямку вул. Миколи Закревського) 50 км/год
вул. Теодора Драйзера, 9 (у напрямку пр. Червоної Калини) 50 км/год
вул. Теодора Драйзера, 32 (у напрямку пр. Червоної Калини) 50 км/год
вул. Наталії Ужвій, 1 (у напрямку вул. Новомостицька) 50 км/год
просп. Правди, 58 (у напрямку вул. Світлицького) 50 км/год
ввул. Ярослава Івашкевича, 5 (у напрямку вул. Пріорська) 50 км/год
вул. Автозаводська 24/1 (у напрямку вул. Коноплянська) 50 км/год
Розміщення камер у межах м. Кременчук
вул.Андрія Ковальова, 17 (у напрямку вул. Козацька) 50 км/год
вул. Вадима Пугачова, 6-Д (у напрямку вул. Олександра Корпана) 50 км/год
просп. Полтавський, 265 (у напрямку вул. Горліс-Горського) 50 км/год
просп. Свободи, 69-А (у напрямку вул. Кременчуцьких Артилеристів) 50 км/год
просп. Свободи,120/25 (у напрямку вул. Бойка) 50 км/год
274-й квартал, 4 (у напрямку просп. Полтавський) 50 км/год
Розміщення камер у межах м. Кривий Ріг
Вул. Вільної Ічкерії, 11 (у напрямку вул. 80-ї десантно-штурмової бригади) 50 км/год
Вул. Вільної Ічкерії, 13 (у напрямку вул.Медова) 50 км/год
Розміщення камер у межах м. Кропивницький
Вул. Яновського, 65 (у напрямку вул. Святослава Хороброго) 50 км/год
Вул. Холодноярська, 196 (у напрямку вул. Короленка) 50 км/год
Вул. Полтавська, 40 (у напрямку пл. Дружби Народів) 50 км/год
вул. Габдрахманова, 35-А (у напрямку вул. Шатила)50 км/год
вул. Габдрахманова, 50 (у напрямку вул. Івана Олінського) 50 км/год
Розміщення камер у межах м. Луцьк
вул. В'ячеслава Чорновола, 17 (у напрямку вул. Петра Маха) 50 км/год
вул. Ковельська, 144 (у напрямку вул. Старицького) 50 км/год
вул. Ковельська, 147 (у напрямку вул. Лєскова) 50 км/год
вул. Конякіна, 18-А (у напрямку вул. Ківерцівська) 50 км/год
Розміщення камер у межах м. Львів
Прос. Св. Івана Павла II, 8 (у напрямку вулиці Стрийська) 50 км/год
Вул. Володимира Великого, 18 (у напрямку вулиці Стрийська) 50 км/год
вул. Стрийська, 292 (у напрямку вул. Івана Павла ІІ) 50 км/год
вул. Василя Стуса, 39 (у напрямку просп. Червоної Калини) 50 км/год
вул. Сихівська, 16-А (у напрямку вул. Зелена) 50 км/год
просп.Святого Івана Павла ІІ, 35 (у напрямку просп. Червоної Калини) 50 км/год
вул. Княгині Ольги,100-К (у напрямку вул. Володимира Великого) 50 км/год
Розміщення камер у межах м. Мукачево
вул. Івана Франка, 74 (у напрямку вул. Миру) 50 км/год
вул. Великогірна, 51 (у напрямку вул. Томаша Масарика) 50 км/год
Розміщення камер у межах м. Одеса
Південна дорога, 2 (у напрямку Миколаївської дороги) 50 км/год
Південна дорога, 39 (у напрямку вул. Семена Палія) 50 км/год
вул. Семена Палія, 80 (у напрямку вул. Академіка Заболотного) 50 км/год
Миколаївська дорога, 205 (у напрямку вул. Лиманна) 50 км/год
просп. Небесної Сотні, 4 (у напрямку вул. Левітана) 50 км/год
Миколаївська дорога, 287 (у напрямку Південної дороги) 50 км/год
просп. Шевченка, 4-А (у напрямку вул. Семінарська) 50 км/год
просп. Добровольського, 123-А (у напрямку вул. Генерала Бочарова) 50 км/год
вул. Семена Палія,25-А (у напрямку Південної дороги) 50 км/год
Розміщення камер у межах м. Полтава
вул. Європейська, 155 (у напрямку вул. Автобазівська) 50 км/год
вул. Світанкова,14 (у напрямку вул. Юрія Тимошенка) 50 км/год
вул. Маршала Бірюзова, 35/14 (у напрямку вул. Квітки Цісик) 50 км/год
вул. Великотирнівська,19 (у напрямку вул. Івана Мазепи) 50 км/год
вул. Героїв АТО, 31 (у напрямку вул. Квіткова) 50 км/год
Розміщення камер у межах м. Суми
вул. В'ячеслава Чорновола (біля вул. Засумська,99) (у напрямку вул. Люблінська) 50 км/год
вул. Героїв Крут, 1/3 (у напрямку вул. Івана Сірка) 50 км/год
вул. Кондратьєва, 129 (у напрямку вул. Прокоф'єва)50 км/год
Розміщення камер у межах м. Тернопіль
ппросп. Злуки,45-Б (у напрямку вул. Б. Лепкого) 50 км/год
ппросп. Злуки,47-Б (у напрямку Збаразького шосе) 50 км/год
вул. Протасевича,8 (у напрямку просп. Степана Бандери) 50 км/год
вул. Степана Будного, 28 (у напрямку вул. Карпенка) 50 км/год
просп. Степана Бандери, 90 (у напрямку вул. Євгена Коновальця)50 км/год
Розміщення камер у межах м. Хмельницький
вул. Кам’янецька, 132 (у напрямку вул. Житецького) 50 км/год
Розміщення камер у межах м. Хуст
вул.Львівська, 157 (у напрямку вул. Липнева) 50 км/год
вул. Івана Франка,165 (у напрямку центру міста) 50 км/год
вул.Волошина, 81 (у напрямку центру міста) 50 км/год
Розміщення камер у межах м. Черкаси
Пр-т Хіміків, 30 (у напрямку вулиці В'ячеслава Галви) 50 км/год
Вул. Благовісна, 341/40 (у напрямку вулиці Кривалівська) 50 км/год
Вул. Благовісна, 36/47 (у напрямку вулиці Грушевського) 50 км/год
Вул. Надпільна, 208 (у напрямку вулиці Івана Франка) 50 км/год
просп. Хіміків, 50 (у напрямку вул. Чорновола) 50 км/год
Розміщення камер у межах м. Чернівці
Старожучківський Шлях (у напрямку вул. Старокостянтинівська) 50 км/год
Старожучківський Шлях (у напрямку вул. Білоруська) 50 км/год
вул. Винниченка, 116 (у напрямку вул.Степова) 50 км/год
вул. Винниченка, 97 (у напрямку вул. Жасмінна) 50 км/год
Розміщення камер у межах м. Чернігів
Просп. Левка Лук'яненка, 12, корп. 2 (у напрямку вулиці Захисників України) 50 км/год
Пр-т Миру, 296 (у напрямку вулиці Володимира Дрозда) 50 км/год
Пр-т Миру, 241А (у напрямку вулиці Льотна) 50 км/год
Подивитися розташування камер на карті можна за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, за які порушення правил дорожнього руху в Україні найбільші штрафи.
А також розповідали про те, що з 1 травня в Україні скасовуватиме важливе правило дорожнього руху.