Камери знову працюватимуть: на яких вулицях водіям не варто розганятися

Камери, що фіксують порушників швидкісного режиму на дорогах України, почнуть працювати з 28 квітня. Комплекси автофіксації правопорушень відновлять свою роботу у 16 містах та регіонах країни.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Подивитися розташування камер на карті можна за цим посиланням.

Пр-т Миру, 241А (у напрямку вулиці Льотна) 50 км/год

Пр-т Миру, 296 (у напрямку вулиці Володимира Дрозда) 50 км/год

ппросп. Злуки,45-Б (у напрямку вул. Б. Лепкого) 50 км/год

вул. Івана Франка, 74 (у напрямку вул. Миру) 50 км/год

Міст Північний на правий берег (у напрямку Правий берег) 50 км/год

Міст Північний на лівий берег (у напрямку Лівий берег) 50 км/год

Міст Південний на правий берег (у напрямку Лівий берег) 50 км/год

Міст Південний на лівий берег (у напрямку Правий берег) 50 км/год

(з 1 квітня по 1 листопада) за умови прийняття рішення Київською міською радою) 80 км/год

вул. Тисменицька, 311 (в напрямку в'їзд у місто) 50 км/год

вул. Галицька, 144 (в напрямку в'їзд у місто) 50 км/год

(з 1 квітня по 1 листопада) за умови прийняття рішення Дніпровською міською радою 70 км/год

(з 1 квітня по 1 листопада) за умови прийняття рішення Дніпровською міською радою 70 км/год

Усі ці камери працювали на початок повномасштабного вторгнення Росії. У Дніпрі та Кременчуці почнуть працювати 4 нові прилади контролю. Загалом на дорогах України встановлено 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.

Повідомляється, що з 28 квітня на автомобільних дорогах Житомира, Івано-Франківська, Києва, Кременчука, Львова, Мукачевого, Полтави, Чернівців, Черкас, а також Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської та Рівненської областей відновлять роботу 35 комплексів автоматичної фіксації правопорушень

Нагадаємо, раніше ми писали про те, за які порушення правил дорожнього руху в Україні найбільші штрафи.

А також розповідали про те, що з 1 травня в Україні скасовуватиме важливе правило дорожнього руху.