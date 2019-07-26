Каменских заметили с другим мужчиной и без кольца: все подробности

В сети появились неоднозначные комментарии к фотографии
Настя Каменских и Алексей Завгородний (Позитив) опубликовали совместный снимок, на котором популярный исполнитель, участник дуэта "Время и Стекло" был замечен в пиджаке певицы. Кроме того, пользователи заметили, что артистка на снимке запечатлена без обручального кольца. Снимок, на котором Каменских появилась с другим мужчиной, опубликован на официальной странице знаменитости в Instagram.
Масла в огонь певица добавила сама, сделав в подписи к снимку комплимент Алексею Завгороднему:
"Лешка, ты красавчик", - написала Каменских.
На что артист отправил ей разноцветные сердечки.
Каменских без кольца обменялась любезностями с другим мужчиной – все подробности (скриншот: instagram.com/kamenskux)
На снимке изображен Позитив, надевший на себя пиджак Насти Каменских, а также сама артистка.
Каменских без кольца заметили с другим мужчиной – все подробности (фото: instagram.com/kamenskux)
В комментариях поклонники стали выражать свое недовольство по поводу совместного времяпровождения Каменских и Завгороднего. Некоторые стали обсуждать внешний вид звезд:
Больше всего интерес фанатов привлекло то, что артистка не надела кольцо, символизирующее брак с Алексеем Потапенко:
Каменских без кольца заметили с другим мужчиной – все подробности (фрагмент: instagram.com/kamenskux)
Кто-то в комментариях стал просить артистку простить своего новоиспеченного мужа. А некоторые стали спрашивать, снова ли Каменских изменяет своему супругу.
Каменских без кольца заметили с другим мужчиной – все подробности (скриншоты: instagram.com/kamenskux)
Напомним, что ранее Каменских честно призналась, без чего не может жить.
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