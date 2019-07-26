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Каменских заметили с другим мужчиной и без кольца: все подробности

STYLERПерсоны    26.07.2019 - 17:11
Каменских заметили с другим мужчиной и без кольца: все подробности
Каменских без кольца заметили с другим мужчиной – все подробности (коллаж: РБК-Украина)

В сети появились неоднозначные комментарии к фотографии

Настя Каменских и Алексей Завгородний (Позитив) опубликовали совместный снимок, на котором популярный исполнитель, участник дуэта "Время и Стекло" был замечен в пиджаке певицы. Кроме того, пользователи заметили, что артистка на снимке запечатлена без обручального кольца. Снимок, на котором Каменских появилась с другим мужчиной, опубликован на официальной странице знаменитости в Instagram.

Масла в огонь певица добавила сама, сделав в подписи к снимку комплимент Алексею Завгороднему:

"Лешка, ты красавчик", - написала Каменских.

На что артист отправил ей разноцветные сердечки.

Каменских заметили с другим мужчиной и без кольца: все подробности

Каменских без кольца обменялась любезностями с другим мужчиной – все подробности (скриншот: instagram.com/kamenskux)

На снимке изображен Позитив, надевший на себя пиджак Насти Каменских, а также сама артистка.

Каменских заметили с другим мужчиной и без кольца: все подробности

Каменских без кольца заметили с другим мужчиной – все подробности (фото: instagram.com/kamenskux)

В комментариях поклонники стали выражать свое недовольство по поводу совместного времяпровождения Каменских и Завгороднего. Некоторые стали обсуждать внешний вид звезд:

  • Походу пиджак с плеча другого Лешки.
  • У Леши носочки со сланцами. Оригинальненько.
  • Ну, конечно, носки и шлепы - это по-нашему.
  • Фрик этот Лешка, как лошара, да почему как?
  • Трещину видно за километр.

Больше всего интерес фанатов привлекло то, что артистка не надела кольцо, символизирующее брак с Алексеем Потапенко:

  • Я не вижу обручального кольца.

Каменских заметили с другим мужчиной и без кольца: все подробности

Каменских без кольца заметили с другим мужчиной – все подробности (фрагмент: instagram.com/kamenskux)

Кто-то в комментариях стал просить артистку простить своего новоиспеченного мужа. А некоторые стали спрашивать, снова ли Каменских изменяет своему супругу.

Каменских заметили с другим мужчиной и без кольца: все подробности

Каменских заметили с другим мужчиной и без кольца: все подробности

Каменских заметили с другим мужчиной и без кольца: все подробности

Каменских заметили с другим мужчиной и без кольца: все подробности

Каменских без кольца заметили с другим мужчиной – все подробности (скриншоты: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что ранее Каменских честно призналась, без чего не может жить.

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