Каменских заметили с другим мужчиной и без кольца: все подробности

Каменских без кольца заметили с другим мужчиной – все подробности (коллаж: РБК-Украина)

В сети появились неоднозначные комментарии к фотографии

Настя Каменских и Алексей Завгородний (Позитив) опубликовали совместный снимок, на котором популярный исполнитель, участник дуэта "Время и Стекло" был замечен в пиджаке певицы. Кроме того, пользователи заметили, что артистка на снимке запечатлена без обручального кольца. Снимок, на котором Каменских появилась с другим мужчиной, опубликован на официальной странице знаменитости в Instagram.

Масла в огонь певица добавила сама, сделав в подписи к снимку комплимент Алексею Завгороднему:

"Лешка, ты красавчик", - написала Каменских.

На что артист отправил ей разноцветные сердечки.

Каменских без кольца обменялась любезностями с другим мужчиной – все подробности (скриншот: instagram.com/kamenskux)

На снимке изображен Позитив, надевший на себя пиджак Насти Каменских, а также сама артистка.

Каменских без кольца заметили с другим мужчиной – все подробности (фото: instagram.com/kamenskux)

В комментариях поклонники стали выражать свое недовольство по поводу совместного времяпровождения Каменских и Завгороднего. Некоторые стали обсуждать внешний вид звезд:

Походу пиджак с плеча другого Лешки.

У Леши носочки со сланцами. Оригинальненько.

Ну, конечно, носки и шлепы - это по-нашему.

Фрик этот Лешка, как лошара, да почему как?

Трещину видно за километр.

Больше всего интерес фанатов привлекло то, что артистка не надела кольцо, символизирующее брак с Алексеем Потапенко:

Я не вижу обручального кольца.

Каменских без кольца заметили с другим мужчиной – все подробности (фрагмент: instagram.com/kamenskux)

Кто-то в комментариях стал просить артистку простить своего новоиспеченного мужа. А некоторые стали спрашивать, снова ли Каменских изменяет своему супругу.

Каменских без кольца заметили с другим мужчиной – все подробности (скриншоты: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что ранее Каменских честно призналась, без чего не может жить.

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