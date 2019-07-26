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Каменських помітили з іншим чоловіком і без кільця: усі подробиці

STYLERПерсони    26.07.2019 - 17:11
Каменських помітили з іншим чоловіком і без кільця: усі подробиці
Каменських без кільця помітили з іншим чоловіком – всі подробиці (колаж: РБК-Україна)

У мережі з'явилися неоднозначні коментарі до світлини

Настя Каменських і Олексій Завгородній (Позитив) опублікували спільний знімок, на якому популярний виконавець, учасник дуету "Время и Стекло" був помічений в піджаку співачки. Крім того, користувачі помітили, що артистка на знімку зображена без обручки. Знімок, на якому Каменських з'явилася з іншим чоловіком, опублікований на офіційній сторінці знаменитості в Instagram.

Масла у вогонь співачка додала сама, зробивши в підписі до світлини комплімент Олексію Завгороднєму:

"Льошка, ти красавчик", - написала Каменських.

На що артист відправив їй різнокольорові сердечка.

Каменських помітили з іншим чоловіком і без кільця: усі подробиці

Каменських без кільця обмінялася люб'язностями з іншим чоловіком – всі подробиці (скріншот: instagram.com/kamenskux)

На знімку зображений Позитив, який надів на себе піджак Насті Каменських, а також сама артистка.

Каменських помітили з іншим чоловіком і без кільця: усі подробиці

Каменських без кільця помітили з іншим чоловіком – всі подробиці (фото: instagram.com/kamenskux)

В коментарях шанувальники стали висловлювати своє невдоволення з приводу спільного проведення часу Каменських і Завгороднього. Деякі стали обговорювати зовнішній вигляд зірок:

  • Походу піджак з плеча іншого Льошки.
  • У Льоші шкарпетки зі сланцями. Оригинальненько.
  • Ну, звичайно, шкарпетки і шльопки - це по-нашому.
  • Фрик цей Льошка, як лошара, та чому як?
  • Тріщину видно за кілометр.

Найбільше інтерес фанатів привернуло те, що артистка не наділа обручку, яка символізує шлюб з Олексієм Потапенко:

  • Я не бачу обручки.

Каменських помітили з іншим чоловіком і без кільця: усі подробиці

Каменських без кільця помітили з іншим чоловіком – всі подробиці (фрагмент: instagram.com/kamenskux)

Хтось в коментарях став просити артистку пробачити свого новоспеченого чоловіка. А деякі стали питати, чи знову Каменських зраджує своєму чоловікові.

Каменських помітили з іншим чоловіком і без кільця: усі подробиці

Каменських помітили з іншим чоловіком і без кільця: усі подробиці

Каменських помітили з іншим чоловіком і без кільця: усі подробиці

Каменських помітили з іншим чоловіком і без кільця: усі подробиці

Каменських без кільця помітили з іншим чоловіком – всі подробиці (скріншоти: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що раніше Каменських чесно зізналася, без чого не може жити.

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