Каменских призналась, что очень хочет стать мамой

Настя Каменский призналась, что очень сильно хочет детей. Еще до свадьбы со своим коллегой по сцене Потапом (Алексеем Потапенко), когда про их роман только крутились слухи и домыслы, артистка сильно травмировалась после неудачного прыжка с парашютом - и это сильно поменяло взгляды звезды на жизнь и приоритеты. Об этом говорится в передаче "Светская жизнь" с Катериной Осадчей.

Отметим, что за десятилетие феноменального успеха дуэт Потапа и Насти между самими певцами не раз "пробегала черная кошка" - у них частенько возникали конфликтные ситуации, ссоры по пустякам, которые заканчивались "посыланием" друг друга, артисты даже не разговарили между собой на протяжение полутора месяца, при этом ежедневно выступали на сцене.

Настя Каменских и Потап (Фото: instagram.com/kamenskux)

Некоторое время назад Каменских прыгала с парашютом, и при приземлении сломала ногу. Кстати, еще ранее - около 10 лет назад, артистка попала в автомобильную аварию и едва не погибла.

"Я помню, что после той аварии я стала безумно популярной, в принципе. У меня изменилось что-то очень сильно в жизни. Я задумалась, что сейчас уже наверное ко мне придет что-то новое... в виде семьи", - рассказала Настя.

Также певица призналась, что в тот момент поняла для себя, что хочет стать мамой.

Настя Каменских рассказала, что сильно изменило ее взгляды на жизнь (Фото: скриншот)

"Я очень сильно захотела детей - вот это. Я хочу детей чрезвычайно сильно. Просто... неимоверно", - рассказала Настя.

Потап, который расстался со своей женой - бизнесвумен и музыкальным продюсором Ириной Горовой, сохранил с ней и детьми великолепные отношения. Певец часто проводит время со своим маленьким сыном и уже взрослой приемной дочерью.

Кстати, сын Потапа Андрей нормально воспринял свадьбу своего папы с Настей Каменских. Артист рассказал, что преподнес эту новость осторожно и постепенно и в результате все прошло отлично. Добавим, что мальчик посетил само торжество, как и экс-супруга Потапа Ирина Горовая.

Видео: YouTube / Светская жизнь

Напомним, что Настя Каменских не перестает интриговать поклонников, задающихся одним и тем же вопросом: беременная ли звезда - после свадьбы с Потапом во время отдыха молодоженов в Турции, фаны заподозрили ее в интересном положении.