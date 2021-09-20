Каменских в кожаном платье показала свою настоящую фигуру, спев шансон с Успенской

На артистке было обтягивающее черное кожаное платье-карандаш с высоким горлом и длинными рукавами, которое показало ее настоящую фигуру.

Стоит отметить, что силуэт платья не совсем удачно лег, демонстрируя далеко не идеальную картинку, которую мы привыкли видеть в Instagram Насти.

Скрин: Настя Каменских на концерте Успенской (instagram.com/uspenskayalubov_official)

Чуть ранее в своем Instagram Любовь Успенская, родившаяся и выросшая в Киеве, заговорила на ломаном украинском языке.

"Шановні друзі. Для мене велике щастя знаходиться на батьківщині рідній! І... (далее она перешла на русский. - Ред) Я счастлива находится в Харькове... Жду вас всех. Ваша Любовь Успенская", - сказала она.

На концерте в Киеве Певица поприветствовала зрителей, поблагодарив их, что они не пожалели времени и денег и пришли.

Она говорит, что мол, неважно, в какой стране ты родился, на каком языке говоришь - хоть на украинском, хоть на русском - главное, чтобы все понимали друг друга.

Отметим, что в рамках тура Успенской в Украине запланированы концерты в шести городах - Харькове, Днепре, Киеве, Одессе, Херсоне, Запорожье.

Была в Крыму, обожает Путина

67-летняя Успенская нередко выступает в Украине, собирая аншлаги в залах. При этом российская артистка посещала временно оккупированный Россией Крым, а никаких санкций против нее не было.

Также Успенская была одной из российских артистов, которые поддерживали агрессию РФ против Украины, заступалась за сторонников боевиков на Донбассе и публично выражала симпатии Путину.