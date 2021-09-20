Каменських у шкіряній сукні показала свою справжню фігуру, заспівавши шансон з Успенською

На артистці була обтягуюча чорна шкіряна сукня-олівець з високим горлом і довгими рукавами, яка показала її справжню фігуру.

Варто відзначити, що силует сукні не зовсім вдало ліг, демонструючи далеко не ідеальну картинку, яку ми звикли бачити в Instagram Насті.

Скрін: Настя Каменських на концерті Успенської (instagram.com/uspenskayalubov_official)

Трохи раніше в своєму Instagram Любов Успенська, яка народилася і виросла в Києві, заговорила ламаною українською мовою.

"Шановні друзі. Для мене велике щастя знаходиться на батьківщині рідній! І... (далі вона перейшла на російську. - Ред) Я счастлива находится в Харькове... Жду вас всех. Ваша Любовь Успенская", - сказала вона.

На концерті в Києві співачка привітала глядачів, подякувавши їм, що вони не пошкодували часу і грошей і прийшли.

Вона каже, що мовляв, неважливо, в якій країні ти народився, якою мовою говориш - хоч українською, хоч російською - головне, щоб всі розуміли один одного.

Відзначимо, що в рамках туру Успенської в Україні заплановані концерти в шести містах - Харкові, Дніпрі, Києві, Одесі, Херсоні, Запоріжжі.

Була в Криму, обожнює Путіна

67-річна Успенська нерідко виступає в Україні, збираючи аншлаги в залах. При цьому російська артистка відвідувала тимчасово окупований Росією Крим, а ніяких санкцій проти неї не було.

Також Успенська була однією з російських артистів, які підтримували агресію РФ проти України, заступалася за прихильників бойовиків на Донбасі і публічно висловлювала симпатії Путіну.