Жителей Каменца-Подольского напугали громкие взрывы: что там происходит

Трубы взрывали с разницей в считанные минуты: вначале они раскачивались, а потом медленно падали. Последнюю демонтировали с мощным звуком, за секунды она превратилась в пыль.

Отмечается, что взорвали трубы из-за их возраста, а также негодности. Хотя у горожан их исчезновение навеяло грусть, потому что когда-то говорили: как проехал трубы, то въехал в Каменец-Подольский.

На видео показано, как падают трубы в городе, и какой громкий звук вызывает взрыв.

В Каменец-Подольском взорвали три трубы цементного завода