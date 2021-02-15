Жителів Кам'янця-Подільського налякали сильні вибухи: що там коїться

Труби підривали з різницею в лічені хвилини: спочатку вони розгойдувалися, а потім повільно падали. Останню демонтували з потужним звуком, за секунди вона перетворилася на пил.

Наголошується, що підірвали труби через їх вік, а також непридатність. Хоча у городян їх зникнення навіяло смуток, тому що колись говорили: як проїхав труби, то в'їхав у Кам'янець-Подільський.

На відео показано, як падають труби в місті, і який голосний звук викликає вибух.

В Кам'янець-Подільському підірвали три труби цементного заводу