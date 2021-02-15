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Жителів Кам'янця-Подільського налякали сильні вибухи: що там коїться

Автор: Людмила Жукова

У Кам'янець-Подільському жителів злякали страшні вибухи. Звуки почули практично всі городяни. Як виявилося, це підірвали три старі труби чинного цементного заводу.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

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Труби підривали з різницею в лічені хвилини: спочатку вони розгойдувалися, а потім повільно падали. Останню демонтували з потужним звуком, за секунди вона перетворилася на пил.

Наголошується, що підірвали труби через їх вік, а також непридатність. Хоча у городян їх зникнення навіяло смуток, тому що колись говорили: як проїхав труби, то в'їхав у Кам'янець-Подільський.

На відео показано, як падають труби в місті, і який голосний звук викликає вибух.

В Кам'янець-Подільському підірвали три труби цементного заводу

Як ми раніше повідомляли, у Києві чоловік підірвав себе на дитячому майданчику в Солом'янському районі столиці, на Чоколівському бульварі вдень 12 лютого, і зараз правоохоронці з'ясовують причини НП і що могло спонукати чоловіка зробити такий вчинок.

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