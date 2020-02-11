Камалию обворовали в торговом центре Киева: что известно

Камалия обратилась в полицию, потому что у нее из кармана вытащили iPhone 11 Pro Max, когда она делала покупки в торговом центре Ocean Plaza. Украинская певица рассказала, что позже на камерах видеонаблюдения она увидела, что ее смартфон вытащила ловкая цыганка.

Артистка отметила, что сомневается, что когда-нибудь увидит свой телефон. При этом она рассказала, что смартфон уже заблокирован, и находится во всемирном списке потерянных телефонов.

На своей странице в Instagram певица также написала, что ей очень грустно за фотографии и информацию, которую она не успела сохранить в облаке. Камалия также призвала украинцев быть осторожными, чтобы и ними не произошло такой ситуации.

Камалия вызвала полицию (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

В Ocean Plaza также ответили на этот инцидент.

"Сожалеем об этом инциденте. К сожалению, подобные ситуации происходят в местах скопления людей, необходимо проявлять повышенную бдительность. Надеемся, что все-таки ситуация разрешится благополучно", - прокомментировали в ТРЦ.

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

Ужасная ситуация, но не расстраивайтесь, пусть это будет самая большая ваша потеря. Удачи вам и всего хорошего;

Я уже бдительна слишком, даже если человек подходит и спрашивает, который час или как пройти...я крепче держу телефон в руках и сумку;

Очень жаль, что так произошло.

Ох уж эти цыгане. У меня цыганка мужа увела, вот так;

Был такой печальный опыт. Это очень грустно, но как говорится спасибо, что деньгами. Нам всем нужно быть внимательней и бдительней!!!

Скриншоты с Instagram