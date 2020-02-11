Камалію обікрали в торговому центрі Києва: що відомо

Співачку Камалію обікрали в київському торговому центрі
Камалія звернулася в поліцію, тому що у неї з кишені витягли iPhone 11 Pro Max, коли вона робила покупки в торговому центрі Ocean Plaza. Українська співачка розповіла, що пізніше на камерах відеоспостереження вона побачила, що її смартфон витягла спритна циганка.
Артистка зазначила, що сумнівається, що коли-небудь побачить свій телефон. При цьому вона розповіла, що смартфон вже заблокований, і знаходиться у всесвітньому списку втрачених телефонів.
На своїй сторінці в Instagram співачка написала, що їй дуже сумно за фотографії і інформацію, яку вона не встигла зберегти в хмарі. Камалія також закликала українців бути обережними, щоб з ними не сталося такої ситуації.
Камалія викликала поліцію (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
В Ocean Plaza також відповіли на цей інцидент.
"Шкодуємо про цей інцидент. На жаль, подібні ситуації відбуваються в місцях скупчення людей, необхідно проявляти підвищену пильність. Сподіваємося, що все ж ситуація вирішиться благополучно", - прокоментували в ТРЦ.
Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.
Скріншоти з Instagram