Камалию обворовали в торговом центре Киева: что известно

Певицу Камалию обворовали в киевском торговом центре
Камалия обратилась в полицию, потому что у нее из кармана вытащили iPhone 11 Pro Max, когда она делала покупки в торговом центре Ocean Plaza. Украинская певица рассказала, что позже на камерах видеонаблюдения она увидела, что ее смартфон вытащила ловкая цыганка.
Артистка отметила, что сомневается, что когда-нибудь увидит свой телефон. При этом она рассказала, что смартфон уже заблокирован, и находится во всемирном списке потерянных телефонов.
На своей странице в Instagram певица также написала, что ей очень грустно за фотографии и информацию, которую она не успела сохранить в облаке. Камалия также призвала украинцев быть осторожными, чтобы и ними не произошло такой ситуации.
Камалия вызвала полицию (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
В Ocean Plaza также ответили на этот инцидент.
"Сожалеем об этом инциденте. К сожалению, подобные ситуации происходят в местах скопления людей, необходимо проявлять повышенную бдительность. Надеемся, что все-таки ситуация разрешится благополучно", - прокомментировали в ТРЦ.
Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.
Скриншоты с Instagram