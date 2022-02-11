Камалию обвинили в "кидалове" на деньги: детали скандала с известной певицей

Певицу Камалию обвинили в том, что она не рассчитывается с сотрудниками за проделанную работу.
Так, стилист София Неведомая рассказала все детали странной истории на своей странице в Instagram.
Как оказалось, стилист и ее швея работали на съемке клипа для Камалии и за работу звезда им заплатила 50% суммы.
"Я прошу о помощи. Не думала, что меня коснется такая тема, но помимо всяких несправедливостей в нашей сфере и каких-то не покрытых расходников костюмов, транспорта, заниженных гонораров, за что я всегда молчала лишь бы сделать визуально хорошо - мне теперь тупо не отдает деньги Камалия за мою работу на клипе и работу моей швеи", - рассказала стилист.
София рассказала детали о том, как все было. Как оказалось, она получила только половину суммы, а все последующих три месяца она не может получить оставшиеся деньги.
Отказ оплачивать работу аргументируют тем, что стилист и швея не в срок сделали свою работу.
"Начиная с 10 декабря я отработала смену (12 часов), за которую мне отдали только половину (которую мне еще пришлось выбарывать, 3 месяца не выплачивают расходники за пошив, переносят его и моей швеи, которая сшила уже 2 костюма, не спав ночами), потом просто нас игнорили, и сейчас мне просто говорят ,что моих денег нет, и за пошив и просто мое потраченное время мне не заплатят, потому что отдали не в срок (извините, эта артистка просто болела каждый месяц и уезжала отдыхать, поэтому в сроке виновата я), а свою работу на клипе я просто, видимо, не должна получать, потому что у них так принято относится к людям", - возмутилась в соцсети стилист.
Также София опубликовала скриншоты переписки.
Отметим, что сама Камалия пока что никак не отреагировала на обвинения, но скорее всего, скоро она прокомментирует ситуацию.
Как мы ранее писали, Камалия заразилась флуроной и записала видео в клинике.