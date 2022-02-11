Камалію звинуватили в "кидалові" на гроші: деталі скандалу з відомою співачкою

Деталі скандалу

Як виявилося, стиліст і її швачка працювали на зйомці кліпу для Камалії і за роботу зірка їм заплатила всього 50% суми.

"Я прошу про допомогу. Не думала, що мене торкнеться така тема, але крім всяких кривд у нашій сфері і якихось не покритих матеріалів костюмів, транспорту, занижених гонорарів, за що я завжди мовчала лише б зробити візуально добре - мені тепер тупо не віддає гроші Камалія за мою роботу на кліпі і роботу моєї швачки", - розповіла стиліст.

Софія розповіла деталі про те, як все було. Як виявилося, вона отримала тільки половину суми, а всі наступних три місяці вона не може отримати решту грошей.

Відмова оплачувати роботу аргументують тим, що стиліст і швачка не в строк зробили свою роботу.

"Починаючи з 10 грудня я відпрацювала зміну (12 годин), за яку мені віддали тільки половину (яку мені ще довелося виборювати, 3 місяці не виплачують розхідники за пошиття, переносять його і моєї швачки, яка пошила вже 2 костюми, не спав ночами), потім просто нас ігнорили, і зараз мені просто кажуть, що моїх грошей немає, і за пошиття і просто моє витрачений час мені не заплатять, бо віддали не в строк (вибачте, ця артистка просто хворіла кожен місяць і їхала відпочивати, тому в терміні винна я), а свою роботу на кліпі я просто, мабуть, не повинна отримувати, тому що у них так заведено відноситься до людей", - обурилася у соцмережі стиліст.

Також Софія опублікувала скріншоти листування.

Відзначимо, що сама Камалія поки що ніяк не відреагувала на звинувачення, але швидше за все, скоро вона прокоментує ситуацію.