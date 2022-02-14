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Украинские звезды ко Дню влюбленных сделали откровенные признания о любви: "иногда матрица дает сбой"

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Понедельник 14 февраля 2022 18:00
Украинские звезды ко Дню влюбленных сделали откровенные признания о любви: "иногда матрица дает сбой" Кооллаж РБК-Украина: Звезды в День Валентина ответили, что такое любовь
Автор: Светлана Мащенко

14 февраля в День святого Валентина в воздухе настолько высока концентрация романтики, что сложно не задаться вопросом: что же такое любовь? На него порой непросто ответить, да и у каждого человека своя трактовка.

В этот праздник вместе со Styler о любви поразмышляли украинские звезды: Аня Добрыднева, Julik, ТО-МА, MamaRika, Ассия Ахат, KAMALIYA и NIKITA LOMAKIN.

Каждый из них ответил на вопросы: Что для вас понятие "любовь"? Вы считаете, что есть одна любовь на всю жизнь или может быть иначе?

Аня Добрыднева, певица, экс-участница группы "Пара Нормальных" и телеведущая:

"Истинная любовь дает свободу и счастье. Она делает нас добрее, красивее и благороднее. А мир делает совершеннее и ярче. Я верю в родственность душ! Это когда ты чувствуешь уют и спокойствие рядом с человеком. Когда ты все о нем знаешь и понимаешь, но он для тебя самая прекрасная загадка во Вселенной.

Я думаю, что любовь может быть на всю жизнь. Настоящая любовь крепнет с годами. Невозможно преданно обожать человека несколько лет и разлюбить внезапно в среду в 7:30 утра. Так не бывает. Вот влюбленность - это ловушка. Она может закончиться, когда испаряется страсть. И ты в среду в 7:30 утра вдруг начинаешь видеть недостатки человека.

Я знаю, что моя родственная душа где-то бродит, слушает мои любимые песни, перечитывает книги, которые мне нравятся, так же смеется над странными шуточками и понятия не имеет, кто я и где я. Нам просто надо поскорее найти друг друга и успокоиться".

Украинские звезды ко Дню влюбленных сделали откровенные признания о любви: &quot;иногда матрица дает сбой&quot;

Аня Добрыднева (фото: пресс-служба)

Julik, шоумен:

"Для мене кохання, це в першу чергу прояв уваги та якась внутрішня синергія. Тут важко описати будь-якими словами, тут головне відчувати і розуміти, що ця людина, яка є коханою, буде поруч з тобою найщасливішою.

Я вважаю, що кохати і бути коханим можна все життя, головне знайти баланс і не створювати з домашніх, рутинних проблем справжні скандали. Адже це, часто руйнує багато пар. Треба вміти домовлятись, взаємодопомагати та просто кайфувати від життя".

Украинские звезды ко Дню влюбленных сделали откровенные признания о любви: &quot;иногда матрица дает сбой&quot;

Julik (фото: пресс-служба)

ТО-МА, певица:

"Считаю что такое может случиться или по крайней мере хочу в это верить. Но я реалист, и понимаю, что мы все взрослеем, меняемся и поэтому то, что нам нравилось и было важно в человеке в юном возрасте, заменяется позже на другие ощущения и качества.

Поэтому для меня на данном этапе моей жизни это больше про уважение, доверие, взаимные интересы и увлечения. Еще, для меня есть много вариантов слова любовь, обычно это комплекс эмоций и ощущений. И в зависимости от ситуации, объекта любви, вашего жизненного опыта они меняются. Я точно могу сказать, что верю в нее".

Украинские звезды ко Дню влюбленных сделали откровенные признания о любви: &quot;иногда матрица дает сбой&quot;

ТО-МА (фото: пресс-служба)

MamaRika, певица:

"На данный момент для меня "любовь" - это значит "отдавать себя". Отдавать свое время, отдавать свою любовь, моментами даже жертвуя собой. Учитывая последние события моей жизни (MamaRika в начале августа родила первенца. - Ред.), я живу с целью сделать счастливыми моих близких. Поэтому любовь - это делать других счастливыми.

Что касаемо одной любви на всю жизнь…Конечно же, может быть и иначе. Не всем везет встретить сразу того самого человека и связать с ним всю свою жизнь. И это нормально. Иногда нужно пройти ряд препятствий и испытаний на своем пути. В этом нет ничего плохого.

Главное, чтобы в итоге таки нашелся тот человек, с которым будет хорошо, спокойно и ощущение вашей взаимной любви будет максимальным".

Украинские звезды ко Дню влюбленных сделали откровенные признания о любви: &quot;иногда матрица дает сбой&quot;

MamaRika (фото: пресс-служба)

Ассия Ахат, певица:

"Спустя более чем 20 лет счастливого брака, могу смело сказать, что любовь –- это уважение и доверие. На этих двух простых истинах и основывается семья. Взаимное уважение и поддержка вдохновляют и дают крылья, а доверие дарит каждому партнеру личное пространство и воздух, для того бы расти и развиваться.

Любовь не в постоянном контроле и нахождении рядом 24/7 - она в заботе друг о друге, поддержке, когда сложно и умении вовремя промолчать, когда хочется высказаться в гневе.

Но любовь не только в фундаментальных вещах, а и в мелочах - улыбке по утрам, чашке кофе, когда он допоздна сидит в своем кабинете, в нежном поцелуе в висок... Ну и, конечно же, любовь в наших сыновьях, которые выросли настоящими мужчинами!

Очень важно найти того самого человека. Хорошо, когда вы встречаетесь в юном возрасте и идете всю жизнь рука об руку, но чаще ведь бывает наоборот - матрица дает сбой и появляются какие-то отвлекающие и мешающие факторы. Я считаю, что большой любви достоин каждый человек и желаю всем найти ее и пронести сквозь года до самого конца!"

Украинские звезды ко Дню влюбленных сделали откровенные признания о любви: &quot;иногда матрица дает сбой&quot;

Ассия Ахат (фото: пресс-служба)

KAMALIYA, певица:

"Любовь - это главный "мотиватор"! Благодаря ней можно преодолеть страх, неуверенность, условности… Это то, что делает лучше, вдохновляет на новые достижение и развитие, дает жизнь!"

Украинские звезды ко Дню влюбленных сделали откровенные признания о любви: &quot;иногда матрица дает сбой&quot;

KAMALIYA (фото: пресс-служба)

Мята, певица:

"Для мене Кохання - це почуття щастя, легкості, захисту. Кохання - Це повага один до одного і розуміння, без цих складових кохання не можливе. Якщо всі ці складові поєднуються, то кохання, вірю може бути на все життя єдине. А взагалі, я вірю, що справжнє кохання благословляється і створюється Богом".

Украинские звезды ко Дню влюбленных сделали откровенные признания о любви: &quot;иногда матрица дает сбой&quot;

Мята (фото: пресс-служба)

NIKITA LOMAKIN, певец и автор песен:

"Я считаю, что любовь - это сложный механизм, требующий прокачки, развития, подпитки, ясного ума, интуиции, мудрости... Уверен, чтобы такая "машина" работала как можно дольше, нужно работать и вкладывать в отношения, как и в бизнес, в ребенка или в собственное развитие.

Тогда, возможно, огонек никогда не погаснет - и станет для тебя домом, а также - местом спасения от хаоса, несправедливости, зла, с которым мы сталкиваемся каждый день".

Украинские звезды ко Дню влюбленных сделали откровенные признания о любви: &quot;иногда матрица дает сбой&quot;

NIKITA LOMAKIN (фото: пресс-служба)

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