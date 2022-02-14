ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські зірки до Дня закоханих зробили відверті зізнання про кохання: "іноді матриця дає збій"

Новость на русском →
Понеділок 14 лютого 2022 18:00
Українські зірки до Дня закоханих зробили відверті зізнання про кохання: "іноді матриця дає збій" Коолаж РБК-Україна: зірки в День Валентина відповіли, що таке любов
Автор: Світлана Мащенко

14 лютого в День святого Валентина в повітрі настільки висока концентрація романтики, що складно не задатися питанням: що ж таке любов? На нього часом непросто відповісти, та й у кожної людини своя трактування.

У це свято разом зі Styler про кохання поміркувати українські зірки: Аня Добриднєва, Julik, ТО-МА, MamaRika, Ассія Ахат, KAMALIYA і NIKITA LOMAKIN.

Кожен з них відповів на питання: що для вас поняття "любов"? Ви вважаєте, що є одна любов на все життя або може бути інакше?

Аня Добриднєва, співачка, екс-учасниця групи" Пара Нормальних " і телеведуча:

"Справжня любов дає свободу і щастя. Вона робить нас добрішими, красивішими і благороднішими. А світ робить досконалішим і яскравішим. Я вірю в спорідненість душ! Це коли ти відчуваєш затишок і спокій поруч з людиною. Коли ти все про нього знаєш і розумієш, але він для тебе найпрекрасніша загадка у Всесвіті.

Я думаю, що любов може бути на все життя. Справжня любов міцніє з роками. Неможливо віддано любити людину кілька років і розлюбити раптово в середу о 7:30 ранку. Так не буває. Ось закоханість - це пастка. Вона може закінчитися, коли випаровується пристрасть. І ти в середу о 7:30 ранку раптом починаєш бачити недоліки людини.

Я знаю, що моя споріднена душа десь бродить, слухає мої улюблені пісні, перечитує книги, які мені подобаються, так само сміється над дивними жартами і поняття не має, хто я і де я. Нам просто треба скоріше знайти один одного і заспокоїтися".

Українські зірки до Дня закоханих зробили відверті зізнання про кохання: &quot;іноді матриця дає збій&quot;

Аня Добриднєва (фото: прес-служба)

Julik, шоумен:

"Для мене кохання, це в першу чергу прояв уваги та якась внутрішня синергія. Тут важко описати будь-якими словами, тут головне відчувати і розуміти, що ця людина, яка є коханою, буде поруч з тобою найщасливішою.

Я вважаю, що кохати і бути коханим можна все життя, головне знайти баланс і не створювати з домашніх, рутинних проблем справжні скандали. Адже це, часто руйнує багато пар. Треба вміти домовлятись, взаємодопомагати та просто кайфувати від життя".

Українські зірки до Дня закоханих зробили відверті зізнання про кохання: &quot;іноді матриця дає збій&quot;

Julik (фото: прес-служба)

ТО-МА, співачка:

"Вважаю що таке може трапитися або принаймні хочу в це вірити. Але я реаліст, і розумію, що ми всі дорослішаємо, змінюємося і тому те, що нам подобалося і було важливо в людині в юному віці, замінюється пізніше на інші відчуття і якості.

Тому для мене на даному етапі мого життя це більше про повагу, довіру, взаємні інтереси і захоплення. Ще, для мене є багато варіантів слова любов, зазвичай це комплекс емоцій і відчуттів. І в залежності від ситуації, об'єкта любові, вашого життєвого досвіду вони змінюються. Я точно можу сказати, що вірю в неї".

Українські зірки до Дня закоханих зробили відверті зізнання про кохання: &quot;іноді матриця дає збій&quot;

ТО-МА (фото: прес-служба)

MamaRika, співачка:

"На даний момент для мене "любов" - це означає "віддавати себе". Віддавати свій час, віддавати свою любов, моментами навіть жертвуючи собою. Враховуючи останні події мого життя (MamaRika на початку серпня народила первістка. - Ред.), я живу з метою зробити щасливими моїх близьких. Тому любов - це робити інших щасливими.

Що стосовно однієї любові на все життя... Звичайно ж, може бути й інакше. Не всім щастить зустріти відразу ту саму людину і зв'язати з нею все своє життя. І це нормально. Іноді потрібно пройти ряд перешкод і випробувань на своєму шляху. В цьому немає нічого поганого.

Головне, щоб в результаті таки знайшлася та людина, з якою буде добре, спокійно і відчуття вашої взаємної любові буде максимальним".

Українські зірки до Дня закоханих зробили відверті зізнання про кохання: &quot;іноді матриця дає збій&quot;

MamaRika (фото: прес-служба)

Ассія Ахат, співачка:

"Через більш ніж 20 років щасливого шлюбу, можу сміливо сказати, що любов - це повага і довіра. На цих двох простих істинах і ґрунтується сім'я. Взаємна повага і підтримка надихають і дають крила, а довіра дарує кожному партнеру особистий простір і повітря, для того б рости і розвиватися.

Любов не в постійному контролі і знаходженні поруч 24/7 - вона в турботі один про одного, підтримки, коли складно і умінні вчасно промовчати, коли хочеться висловитися в гніві.

Але любов не тільки в фундаментальних речах, а й в дрібницях - усмішці вранці, чашці кави, коли він допізна сидить у своєму кабінеті, в ніжному поцілунку в скроню... Ну і, звичайно ж, любов в наших синах, які виросли справжніми чоловіками!

Дуже важливо знайти ту саму людину. Добре, коли ви зустрічаєтеся в юному віці і йдете все життя рука об руку, але частіше адже буває навпаки - матриця дає збій і з'являються якісь відволікаючі і заважаючі фактори. Я вважаю, що великої любові гідна кожна людина і бажаю всім знайти її і пронести крізь роки до самого кінця!"

Українські зірки до Дня закоханих зробили відверті зізнання про кохання: &quot;іноді матриця дає збій&quot;

Ассія Ахат (фото: прес-служба)

KAMALIYA, співачка:

"Любов - це головний "мотиватор"! Завдяки їй можна подолати страх, невпевненість, умовності... Це те, що робить краще, надихає на нові досягнення і розвиток, дає життя!"

Українські зірки до Дня закоханих зробили відверті зізнання про кохання: &quot;іноді матриця дає збій&quot;

KAMALIYA (фото: прес-служба)

М'ята, співачка:

"Для мене Кохання - це почуття щастя, легкості, захисту. Кохання - Це повага один до одного і розуміння, без цих складових кохання не можливе. Якщо всі ці складові поєднуються, то кохання, вірю може бути на все життя єдине. А взагалі, я вірю, що справжнє кохання благословляється і створюється Богом".

Українські зірки до Дня закоханих зробили відверті зізнання про кохання: &quot;іноді матриця дає збій&quot;

М'ята (фото: прес-служба)

NIKITA LOMAKIN, співак і автор пісень:

"Я вважаю, що любов - це складний механізм, що вимагає прокачування, розвитку, підживлення, ясного розуму, інтуїції, мудрості... Упевнений, щоб така "машина" працювала якомога довше, потрібно працювати і вкладати у відносини, як і в бізнес, в дитину або у власний розвиток.

Тоді, можливо, вогник ніколи не згасне - і стане для тебе домівкою, а також - місцем порятунку від хаосу, несправедливості, зла, з яким ми стикаємося щодня".

Українські зірки до Дня закоханих зробили відверті зізнання про кохання: &quot;іноді матриця дає збій&quot;

NIKITA LOMAKIN (фото: прес-служба)

    Раніше зірки також розповіли про своїх домашніх тварин.

    Читайте РБК-Україна в Google News
    звезды
    LITE
    Від ниточок до вибілених: з якими бровами ходити в 2022, щоб залишатися в тренді
    Від ниточок до вибілених: з якими бровами ходити в 2022, щоб залишатися в тренді