У Кам’янському для переселенців із Селидівської громади продовжується видача допомоги від Фонду Ахметова

Кам’янське стало другим домом для багатьох вимушених переселенців. Для людей, які раніше жили у Селидівський громаді, Фонд Ріната Ахметова передав продуктові набори. Видачі здійснюються у місцевому хабі "Селидове UA". Отримати допомогу можуть переселенці, які обслуговуються у цьому хабі.