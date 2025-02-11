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В Каменском для переселенцев из Селидовской громады продолжается выдача помощи от Фонда Ахметова

Фото: В Каменском продолжается выдача помощи от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Каменское стало вторым домом для многих вынужденных переселенцев. Для людей, которые ранее жили в Селидовской громаде, Фонд Рината Ахметова передал продуктовые наборы. Выдачи осуществляются в местном хабе "Селидово UA". Получить помощь могут переселенцы, которые обслуживаются в этом хабе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Каждый продуктовый набор содержит макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, подсолнечное масло, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины 13 миллионов продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер фонда.

 

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КаменскоеРинат Ахметов