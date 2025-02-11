В Каменском для переселенцев из Селидовской громады продолжается выдача помощи от Фонда Ахметова

Каменское стало вторым домом для многих вынужденных переселенцев. Для людей, которые ранее жили в Селидовской громаде, Фонд Рината Ахметова передал продуктовые наборы. Выдачи осуществляются в местном хабе "Селидово UA". Получить помощь могут переселенцы, которые обслуживаются в этом хабе.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.
Каждый продуктовый набор содержит макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, подсолнечное масло, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.
С 2014 года Фонд передал для жителей Украины 13 миллионов продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер фонда.