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В Калуше экстренно закрыли роддом: что там происходит

STYLERКоронавирус    15.04.2020 - 18:08
В Калуше экстренно закрыли роддом: что там происходит
Коронавирус в Украине (иллюстративное фото: РБК-Украина)

В роддоме Калуша обнаружили вспышку коронавируса

Коронавирус в Украине диагностировали у 3764 пациентов по состоянию на 15 апреля, и среди зараженных - много медицинских работников. В Калуше под Ивано-Франковском из-за вспышки COVID-19 - заболели 14 медиков в роддоме - медицинские учреждения закрыли на карантин до стабилизации ситуации.

Как рассказали в сегодня на брифинге в Ивано-Франковской облгосадминистрации, инфицирование коронавирусом подтвердили у 10 медицинских сестер, анестезиолога и трех акушеров-гинекологов.

Работу роддома приостановили с 14 апреля.

Беременных и больных с гинекологической патологией будут отправлять в областной перинатальный центр.

Также отмечается, что в областном роддоме разграничены потоки больных с подозрением или с подтвержденным COVID-19 и здоровых.

Беременных будут доставлять каретами "скорой".

Всего в Калушском районе зафиксировано 58 случаев заражения коронавирусом, из них 3 случая имели летальный исход.

В Ивано-Франковской области COVID-19 заболели 356 человек, 27 пациентов умерли.

Видео: в Калуше зарыли роддом на карантин из-за вспышки коронавируса

Ранее мы писали о том, что врач-педиатр дала советы, как правильно ухаживать за инфицированными COVID-19.

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Новости Украины роддоммедикиИвано-Франковская областьКоронавирус
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