В Калуші терміново закрили пологовий будинок: що там відбувається

Коронавірус в Україні (ілюстративне фото: РБК-Україна)

У пологовому будинку Калуша виявили спалах коронавіруса

Коронавірус в Україні діагностували у 3764 пацієнтів станом на 15 квітня, і серед заражених - багато медичних працівників. У Калуші під Івано-Франківськом через спалах COVID-19 - захворіли 14 медиків у пологовому будинку - медичні заклади закрили на карантин до стабілізації ситуації.

Як розповіли сьогодні на брифінгу в Івано-Франківській облдержадміністрації, інфікування коронавірусом підтвердили у 10 медичних сестер, анестезіолога і трьох акушерів-гінекологів.

Роботу пологового будинку припинили з 14 квітня.

Вагітних та хворих з гінекологічною патологією будуть відправляти в обласний перинатальний центр.

Також наголошується, що в обласному пологовому будинку розмежовані потоки хворих з підозрою або з підтвердженим COVID-19 і здорових.

Вагітних доставлятимуть каретами "швидкої".

Всього в Калуському районі зафіксовано 58 випадків зараження коронавірусом, з них 3 випадки мали летальний результат.

В Івано-Франківській області COVID-19 захворіли 356 людей, 27 пацієнтів померли.

Відео: у Калуші зарили пологовий будинок на карантин через спалах коронавіруса

Раніше ми писали про те, що лікар-педіатр дала поради, як правильно доглядати за інфікованими COVID-19.