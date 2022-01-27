KALUSH рассекретили выступление в Нацотборе на Евровидение: песню услышит впервые особенный человек

Как группа готовится к Евровидению

Сейчас, по слова Олега Псюка, у группы KALUSH плотный концертный график по городам Украины, бывает даже по два концерта в день, что довольно сложно совмещать параллельно еще и с подготовкой к Нацотбору.

"О сне мы на это время забыли, но ничего страшного. Мы отдаемся творческому процессу на полную и верим, что это в будущем принесет свои плоды.

В финале Нацотбора вы услышите живое исполнение нескольких инструментов одновременно, украинский фольклор в сочетании с рэпом и много драйва. Не хочется сейчас раскрывать детали.

Ведь, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому 12 февраля включайтесь и будьте вместе с нами на одной волне", - говорит Олег Псюк.

О чем песня Stefania

Что касается самого трека "Stefania", то тут лидер группы более многословен.

По его словам, этот трек, как и все работы группы KALUSH и KALUSH ORCHESTRA основаны на собственных жизненных историях и переживаниях коллектива. Трек Stefania - о самом дорогом человеке, маме, который был написан всем составом группы.

"Моя мама еще не слышала этот трек. Было бы очень круто, если бы он победил, и в прямом эфире я спел специально для нее эту песню еще раз. Признаюсь, что этот трек посвящен моей маме и это лучшее, что я когда-то для нее делал", - говорит Олег Псюк.

Для справки:

Украинская рэп-группа KALUSH, основана в 2019 году и названа в честь Калуша, родного города солиста Олега Псюка. В арсенале группы соглашение о сотрудничестве с американским хип-хоп лейблом Def Jam, который входит в Universal Music Group, два музыкальных альбома "HOTIN" и "ЙО-ЙО", клипы, которые набирают миллионные просмотры на YouTube и треки, которые быстро становятся популярными в сети.

В декабре 2021 года музыканты KALUSH запустили еще один музыкальный проект, под названием KALUSH Orchestra. В отличие от основного коллектива, они делают акцент на рэп с фольклорными мотивами и украинскую аутентику.

Обе группы существуют параллельно и имеют общих участников. В составе KALUSH Orchestra до Олега Псюка (вокал, тексты) Килиммена (диджей) и Джонни Удивительного (бэк-вокал) добавились мультиинструменталисты Тимофей Музычук и Виталий Дужик. Еще один музыкант Игорь Диденчук играл в KALUSH с самого начала, а теперь будет фокусироваться на оркестре.

В финале Нацотбора 12 февраля будут соревноваться:

Alina Pash - Тіні забутих предків

Barleben - Hear My Words

Cloudless - All be alright

Kalush Orchestra - Stefania

Michael Soul - Demons

Our Atlantic - Моя Любов

Roxolana - GIRLZZZZ

Wellboy - Nozzy Bossy

Песенный конкурс состоится в мае в итальянском городе Турин