KALUSH розсекретили виступ в Нацвідборі на Євробачення: пісню почує вперше особлива людина

Як гурт готується до Євробачення

Зараз, за слова Олега Псюка, у гурту KALUSH щільний концертний графік по містах України, буває навіть по два концерти на день, що досить складно поєднувати паралельно ще й з підготовкою до Нацвідбору.

"Про сон ми на цей час забули, але нічого страшного. Ми віддаємося творчому процесу на повну і віримо, що це у майбутньому принесе свої плоди.

У фіналі Нацвідбору ви почуєте живе виконання декількох інструментів одночасно, український фольклор у поєднанні з репом та багато драйву. Не хочеться зараз розкривати деталей.

Адже, як кажуть, краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Тому 12 лютого вмикайтеся і будьте разом з нами на одній хвилі", - говорить Олег Псюк.

Про що пісня Stefania

Що стосується самого треку "Stefania", то тут лідер гурту більш багатослівний.

За його словами, цей трек, як і всі роботи гурту KALUSH та KALUSH ORCHESTRA засновані на власних життєвих історіях та переживаннях колективу. Трек Stefania - про найдорожчу людину, маму, який був написаний усім складом гурту.

"Моя мама ще не чула цей трек. Було б дуже круто, якби він переміг, і у прямому ефірі я заспівав спеціально для неї цю пісню ще раз. Зізнаюся, що цей трек присвячений моїй мамі і це найкраще, що я колись для неї робив", - говорить Олег Псюк.

Для довідки:

Український реп-гурт KALUSH, заснований 2019 року і названий на честь Калуша, рідного міста соліста Олега Псюка. В арсеналі гурту - угода про співробітництво з американським хіп-хоп лейблом Def Jam, який входить до Universal Music Group, два музичних альбоми "HOTIN" і "ЙО-ЙО", кліпи, які набирають мільйонні перегляди на YouTube та треки, які швидко стають популярними у мережі.

У грудні 2021 року музиканти KALUSH запустили також ще один музичний проєкт, під назвою KALUSH Orchestra. На відміну від основного колективу, вони роблять акцент на реп із фольклорними мотивами та українську автентику.

Обидва гурти існують паралельно та мають спільних учасників. У складі KALUSH Orchestra до Олега Псюка (вокал, тексти) Килиммена (діджей) і Джонні Дивного (бек-вокал) додалися мультиінструменталісти Тимофій Музичук і Віталій Дужик. Ще один музикант Ігор Діденчук грав у KALUSH із самого початку, а тепер фокусуватиметься на оркестрі.

У фіналі Нацвідобру 12 лютого змагатимуться:

Alina Pash - Тіні забутих предків

Barleben - Hear My Words

Cloudless - All be alright

Kalush Orchestra - Stefania

Michael Soul - Demons

Our Atlantic - Моя Любов

Roxolana - GIRLZZZZ

Wellboy - Nozzy Bossy

Пісенний конкурс відбудеться у травні в італійському місті Турин