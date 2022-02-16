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KALUSH обратился к Алине Паш в День единения: "мы очень сильная нация" (фото)

Новина українською →
Среда 16 февраля 2022 13:35
KALUSH обратился к Алине Паш в День единения: "мы очень сильная нация" (фото) KALUSH обратился к Алине Паш (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

16 февраля 2022 года в Украине впервые отмечают День единения. С сегодняшнего дня этот праздник будут отмечать на государственном уровне ежегодно.

Украинцы, в том числе звезды шоу-бизнеса, организуют флешмобы в социальных сетях, подкрепляя свои патриотические публикации хэштегом #UAразом.

Фронтмен групп KALUSH и KALUSH Orchestra Олег Псюк, после скандала с Нацотбором на Евровидение 2022, тоже написал обращение по случаю праздника.

"Йо! Сегодня День единения - объединяется вся Украина! Мы очень сильная нация! И в этот день мы можем показать всему миру, что мы едины!" - написал музыкант в своем Instagram.

"У нас было очень много концертов по всей Украине. Мы проехали страну "вдоль и поперек". Каждый концерт качали с разными людьми в разных городах, но во всех один украинский вайб и любовь к соловьиной. #UAразом", - добавил Олег.

KALUSH обратился к Алине Паш в День единения: &quot;мы очень сильная нация&quot; (фото)

Олег Псюк поддержал флешмоб в День единения (фото: instagram.com/kalush.official)

Также он передал этот челендж другим участникам Нацотбора - Антону Вельбою (WELLBOY) и Алине Паш, чтобы они поддержали единение страны.

Последнюю, к слову, именно KALUSH Orchestra могут заменить на сцене Евровидения 2022, который состоится в Италии в мае. Ведь Алину могут дисквалифицировать за подделку документов.

Напомним, ранее Алина Паш предложила KALUSH Orchestra поехать на Евровидение 2022 в Турин вместе. Такое предложение звезда озвучила на фоне волны хейта в сторону участников Нацотбора.

"Нам, украинцам, нужно объединяться в такое важное для нашей страны время!" - призвала Алина.

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KALUSH Алина Паш
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