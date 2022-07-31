Календарь стрижек на август: в какие дни не стоит посещать парикмахерскую

Лунный календарь использовали еще в древние времена. В некоторые дни манипуляции с волосами могут дать вашей шевелюре здоровье, принести удачу и даже привлечь в вашу жизнь материальные блага и любовь.

А есть такие дни, которые категорически не подходят для смены имиджа и стрижек. Могут быть потом проблемы с волосами, а все новые прически, окрашивание или завивка окажутся неудачными.

Луна в августе

Растущая луна в августе будет с 1 по 11 число, а еще с 28 по 31 число. В эти дни стрижки помогут ускорить рост волос.

Убывающая луна - с 13 по 26 августа. Все стрижки в этот период замедлят рост волос, а форма прически будет сохраняться дольше.

Когда можно в августе стричься

Подравнять кончики или челку: 1, 2, 3, 8, 9, 10 августа

Короткие стрижки: 4, 6, 15, 18, 21, 26 августа

Кардинальная смена имиджа: 17, 24, 19, 31 августа

Окрашивание волос: 1, 9, 12, 15, 19, 20, 21 августа

Когда не стоит идти в парикмахерскую

Самые неудачные дни: 5, 7, 13, 14, 27 и 30 августа

В остальные дни стоит заняться оздоровлением волос - сделайте маску, сполосните волосы отваром трав.

Также в нейтральные дни по лунному календарю можно по необходимости подравнять стрижку или сделать укладку.