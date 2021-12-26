Календарь праздников на январь 2022: сколько будем отдыхать и что отмечать

Новый 2022 год начнется с выходных, так как 1 января выпадает на субботу. Следующие два дня тоже будут выходными, и украинцы вернутся на работу только во вторник, 4 января.
Далее выходными станут 7, 8 и 9 января – в честь Рождества по григорианскому календарю. Следующий рабочий день будет 10 января.
Какие праздники и важные памятные даты будем отмечать в январе 2022 года – читайте в материале ниже.
В январе будет 19 рабочих и 12 выходных дней. Отдыхать будем: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 января.
1 января – Новый год
1 января – Всемирный день мира
1 января – Всемирный день семьи
5 января – Международный день бойскаутов
6 января – Сочельник
7 января – Рождество Христове
7 января – Международный день программистов
9 января – Международный день хореографов
11 января – Международный день "спасибо"
14 января – Старый Новый год
15 января – день рождения Википедии
19 января – Крещение
20 января – День Автономной Республики Крым
21 января – Международный день объятий
22 января – День Соборности и Свободы Украины
23 января – Всемирный день снега
25 января – Татьянин день
26 января – Всемирный день таможни
26 января – День работники контрольно-ревизионной службы Украины
26 января – Всемирный день экологического образования
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста
28 января – Международный день защиты персональных данных
29 января – День памяти героев Крут
29 января – День работники пожарной охраны
31 января – Международный день ювелира
Напомним, ранее мы писали о том, что появился график выходных дней на Рождество и Новый год.