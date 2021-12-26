Календар свят на січень 2022: скільки будемо відпочивати і що святкувати

Новий 2022 рік почнеться з вихідних, оскільки 1 січня випадає на суботу. Наступні два дні теж будуть вихідними, і українці повернуться на роботу тільки у вівторок, 4 січня.

Далі вихідними стануть 7, 8 і 9 січня – на честь Різдва за григоріанським календарем. Наступний робочий день буде 10 січня.