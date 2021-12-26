Календар свят на січень 2022: скільки будемо відпочивати і що святкувати

Новий 2022 рік почнеться з вихідних, оскільки 1 січня випадає на суботу. Наступні два дні теж будуть вихідними, і українці повернуться на роботу тільки у вівторок, 4 січня.
Далі вихідними стануть 7, 8 і 9 січня – на честь Різдва за григоріанським календарем. Наступний робочий день буде 10 січня.
Які свята та важливі пам'ятні дати відзначатимемо у січні 2022 року – читайте в матеріалі нижче.
У січні буде 19 робочих і 12 вихідних днів. Відпочивати будемо: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 і 30 січня.
1 січня – Новий Рік
1 січня - Всесвітній день миру
1 січня - Всесвітній день сім'ї
5 січня - Міжнародний день бойскаутів
6 січня - Святвечір
7 січня - Різдво Христове
7 січня - Міжнародний день програмістів
9 січня - Міжнародний день хореографів
11 січня - Міжнародний день "Дякую"
14 січня - Старий Новий Рік
15 січня – день народження Вікіпедії
19 січня – Хрещення
20 січня - День Автономної Республіки Крим
21 січня - Міжнародний день обіймів
22 січня - День Соборності та свободи України
23 січня - Всесвітній день снігу
25 січня - Тетянин день
26 січня - Всесвітній день митниці
26 січня - День працівники контрольно-ревізійної служби України
26 січня - Всесвітній день екологічної освіти
27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
28 січня - Міжнародний день захисту персональних даних
29 січня - День пам'яті Героїв Крут
29 січня - День працівники пожежної охорони
31 січня - Міжнародний день ювеліра
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явився графік вихідних днів на Різдво і Новий Рік.