Календар магнітних бур на серпень: коли чекати найсильнішої
У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності. Це явище здатне суттєво погіршувати самопочуття деяких людей. Саме тому у ці дні треба більше піклуватися про здоров'я.
Про те, коли очікувати магнітні бурі у серпні та як вберегтися від їхнього впливу - читайте в матеріалі Styler.
Календар магнітних бур на серпень 2023
За прогнозом ресурсу Meteoagent, середню магнітну бурю варто очікувати уже 3 серпня. Вона сягне К-індексу 3,5. Наступна буря настане 20 серпня і також триватиме лише один день із таким же показником К-індексу. У решту дат серпня експерти прогнозують слабкі магнітні бурі.
Також зазначимо, що бурі з K-індексом 5 або вище вказують на геомагнітну активність "штормового рівня". Значення 7 чи вище бувають вкрай рідко, вони вказують на дуже сильну геомагнітну бурю.
Потужність магнітних бур на серпень (скриншот)
На кого найбільше впливають магнітні бурі
Найбільшого впливу зазнають метеочутливі люди, а також люди похилого віку та ті, хто страждає від серцево-судинних хвороб.
Під час магнітних бур у людей цих категорій людей можуть виникати головні болі, мігрені, відчуття слабкості, а також загострюватися хвороби й порушуватись нормальні показники тиску тощо.
Як зменшити вплив магнітних бур на самопочуття
Полегшити самопочуття під час магнітних бур допоможуть наступні дії:
- варто щодня прогулюватись свіжому повітрі щонайменше протягом години
- слід відмовитися від жирної, гострої, солоної і солодкої їжі, також слід обмежити вживання алкоголю та куріння
- нормалізуйте режим сну - лягайте спати до 23:00 й спіть не менше 7 годин
- збалансуйте свій питний режим і не допускайте зневоднення
- людям, які не мають проблем із судинами, полегшити самопочуття допомагає контрастний душ
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