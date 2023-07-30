Календар магнітних бур на серпень: коли чекати найсильнішої

У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності. Це явище здатне суттєво погіршувати самопочуття деяких людей. Саме тому у ці дні треба більше піклуватися про здоров'я.

Про те, коли очікувати магнітні бурі у серпні та як вберегтися від їхнього впливу - читайте в матеріалі Styler.

Календар магнітних бур на серпень 2023

За прогнозом ресурсу Meteoagent, середню магнітну бурю варто очікувати уже 3 серпня. Вона сягне К-індексу 3,5. Наступна буря настане 20 серпня і також триватиме лише один день із таким же показником К-індексу. У решту дат серпня експерти прогнозують слабкі магнітні бурі.

Також зазначимо, що бурі з K-індексом 5 або вище вказують на геомагнітну активність "штормового рівня". Значення 7 чи вище бувають вкрай рідко, вони вказують на дуже сильну геомагнітну бурю.

Потужність магнітних бур на серпень (скриншот)

На кого найбільше впливають магнітні бурі

Найбільшого впливу зазнають метеочутливі люди, а також люди похилого віку та ті, хто страждає від серцево-судинних хвороб.

Під час магнітних бур у людей цих категорій людей можуть виникати головні болі, мігрені, відчуття слабкості, а також загострюватися хвороби й порушуватись нормальні показники тиску тощо.

Як зменшити вплив магнітних бур на самопочуття

Полегшити самопочуття під час магнітних бур допоможуть наступні дії: