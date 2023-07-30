Календарь магнитных бурь на август: когда ждать самую сильную
В августе ожидается несколько магнитных бурь разной мощности. Это явление способно существенно ухудшать самочувствие некоторых людей. Именно поэтому в эти дни нужно больше заботиться о здоровье.
О том, когда ожидать магнитные бури в августе и как уберечься от их влияния - читайте в материале Styler.
Календарь магнитных бурь на август 2023
По прогнозу ресурса Meteoagent, среднюю магнитную бурю следует ожидать уже 3 августа. Она достигнет К-индекса 3,5. Следующая буря наступит 20 августа и также продлится всего один день с таким же показателем К-индекса. В остальные даты августа эксперты прогнозируют слабые магнитные бури.
Также отметим, что бури с K-индексом 5 или выше указывают на геомагнитную активность "штормового уровня". Значения 7 или выше бывают крайне редко, они указывают на сильнейшую геомагнитную бурю.
Мощность магнитных бурь на август (скриншот)
На кого больше всего влияют магнитные бури
Наибольшее влияние испытывают метеочувствительные люди, а также пожилые люди и те, кто страдает сердечно-сосудистыми болезнями.
Во время магнитных бурь у этих категорий людей могут возникать головные боли, мигрени, ощущение слабости, а также обостряться болезни и нарушаться нормальные показатели давления и т. д.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие
Облегчить самочувствие во время магнитных бурь помогут следующие действия:
- следует ежедневно прогуливаться на свежем воздухе по меньшей мере в течение часа
- нужно отказаться от жирной, острой, соленой и сладкой пищи, также следует ограничить употребление алкоголя и курение
- нормализуйте режим сна - ложитесь спать до 23:00 и спите не меньше 7 часов
- сбалансируйте свой питьевой режим и не допускайте обезвоживания
- людям, не имеющим проблем с сосудами, облегчить самочувствие помогает контрастный душ
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