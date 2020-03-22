Календарь на апрель: все выходные дни и праздники в Украине

Выходных в апреле 2020 года будет на один день больше, так как в этом месяце православные украинцы будут праздновать один из главных церковных праздников – Пасху. Всего во втором весеннем месяце будет 21 рабочий день и 9 выходных.

Пасха в апреле будет отмечаться 19 апреля, соответственно, следующий день – понедельник, 21 апреля, также будет выходным днем. Таким образом выходные в Украине будут 4,5, 11, 12, 18, 19, 20, 25 и 26 апреля.

Кроме того, в апреле будут отмечаться такие праздники:

1 апреля – День смеха, а также Международный день птиц.

2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги.

4 апреля – Международный день интернета, День вебмастера, а также Международный день бродячих животных.

5 апреля – День геолога, а также Международный день супа.

6 апреля – Международный день спорта на благо мира и развития.

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы, а также Всемирный день здоровья.

8 апреля – Международный день цыган.

9 апреля – Еврейская Пасха Песах.

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, а также Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.

12 апреля – Вербное Воскресенье, Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины, а еще Всемирный день рок-н-ролла.

17 апреля – День пожарной охраны.

18 апреля – Международный день памятников и выдающихся мест, День окружающей среды, а также День основания Общества Красного Креста.

19 апреля – Пасха.

22 апреля – Международный день Земли, а также Международный день секретаря.

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога.

24 апреля – Международный день солидарности молодежи.

25 апреля – Международный день ДНК.

26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности, а также Международный день памяти Чернобыля.

28 апреля – Всемирный день охраны труда.

29 апреля – Международный день танца.

30 апреля – Международный день джаза, а также День пограничника.

Напомним, ранее мы публиковали календарь поминальных дней на 2020 год.