Календарь на 2020: как правильно назвать мальчика в високосном году

Год 2020 – високосный и заканчивается на ноль, поэтому выбор имени для новорожденного мальчика требует внимания. Специалисты рекомендуют придерживаться нескольких правил, которые помогут выбрать самое подходящее имя для ребенка в 2020 году.

Первое, на что стоит обратить внимание родителей – это церковный календарь, так считается, что именно так ребенку дается ответственный ангел-хранитель. Также имеет значение знак Зодиака, под которым родится малыш. Нежелательно использовать имена погибших родственников или друзей. Не стоит также разрешать давать имя ребенку другим родным, так как это – право и ответственность только родителей.

Имя для ребенка, который родится в високосный 2020 год должно сочетать двойные гласные, так как считается, что именно в такой год малыш может получить не одного, а двух ангелов-хранителей. Кроме того, ребенку стоит дать два имени – одно по церковному календарю, а второе – обычное, чтобы защитить малыша от дурного энергетического воздействия.

Деткам, которые появятся на свет в 2020 году стоит дать имя, которое усилит их творческий потенциал и лидерские качества, так как Крыса наделяет людей умом, талантами и способностями.

Вне зависимости от календаря и знака Зодиака, прекрасными именами станут Владимир, Андрей, Сергей, Петр, Константин и Тимур. Также подойдут имена Трофим, Максим и Тарас.

А вот имена Антон или Алексей – не самый удачный выбор для детей в 2020 году.

Январь. Месяц покровительствует детям с именем Денис, Максим, Павел, Анатолий, Степан и Михаил.

Февраль. Назовите ребенка Владимиром, Григорием, Романом или Иваном.

Март. Благоприятный период для Давида, Егора, Антона, Якова, Тимофея, Филиппа.

Апрель. Время трудолюбивых и упорных Артемов, Вадимов, Макаров и Андреев.

Май. Назовите сына Адамом, Станиславом, Сильвестром, Глебом.

Июнь. Месяц покровительствует Игорю, Богдану, Захару, Валентину, Василию.

Июль. Назовите сына Германом, Родионом, Архипом, Семеном или Олегом – месяц покровительствует любому из этих имен.

Август. Месяц деятельных и активных Борисов, Максимов и Яковов.

Сентябрь. В этом месяце желательно назвать сына Виктором, Романом, Валерием или Сергеем.

Октябрь. Счастье принесут имена Владислав, Денис, Георгий или Денис.

Ноябрь. Самое подходящее имя – Савелий, Марк или Даниил.

Декабрь. Сына лучше всего назвать Леонидом, Георгием, Сергеем, Петром, Александром, Святославом.