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Календар на 2020: як правильно назвати хлопчика у високосному році

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Які імена потрібно давати новонародженим хлопчикам у 2020 році - в матеріалі Styler

Рік 2020 – високосний і закінчується на нуль, тому вибір імені для новонародженого хлопчика вимагає уваги. Фахівці рекомендують дотримуватися кількох правил, які допоможуть вибрати найбільш відповідне ім'я для дитини у 2020 році.

Перше, на що варто звернути увагу батькам – це церковний календар, так вважається, що саме так дитині дається відповідальний ангел-хранитель. Також має значення знак Зодіаку, під яким народиться малюк. Небажано використовувати імена загиблих родичів або друзів. Не варто також дозволяти давати ім'я дитині іншим рідним, оскільки це – право і відповідальність тільки батьків.

Ім'я для дитини, яка народиться у високосний 2020 рік має поєднувати подвійні голосні, тому, що вважається, що саме в такий рік малюк може отримати не одного, а двох ангелів-хоронителів. Крім того, дитині варто дати два імені – одне згідно з церковним календарем, а друге – звичайне, щоб захистити малюка від поганого енергетичного впливу.

Діткам, які з'являться на світ у 2020 році варто дати ім'я, яке посилить їх творчий потенціал та лідерські якості, через те, що Щур наділяє людей розумом, талантами та здібностями.

Незалежно від календаря і знака Зодіаку, прекрасними іменами стануть Володимир, Андрій, Сергій, Петро, Костянтин і Тимур. Також підійдуть імена Трохим, Максим і Тарас.

А ось імена Антон або Олексій – не найвдаліший вибір для дітей у 2020 році.

Січень. Місяць допомагає дітям з ім'ям Денис, Максим, Павло, Анатолій, Степан і Михайло.

Лютий. Назвіть дитину Володимиром, Григорієм, Романом чи Іваном.

Березень. Сприятливий період для Давида, Єгора, Антона, Якова, Тимофія, Філіпа.

Квітень. Час працьовитих і завзятих Артемів, Вадимів, Макара та Андрія.

Травень. Назвіть сина Адамом, Станіславом, Сильвестром, Глібом.

Червень. Місяць протегує Ігорю, Богдану, Захару, Валентину, Василю.

Липень. Назвіть сина Германом, Родіоном, Архипом, Семеном або Олегом – місяць протегує кожному з цих імен.

Серпень. Місяць діяльних і активних Борисів, Максимів і Яковів.

Вересень. В цьому місяці бажано назвати сина Віктором, Романом, Валерієм або Сергієм.

Жовтень. Щастя принесуть імена Владислав, Денис, Георгій або Денис.

Листопад. Саме відповідне ім'я – Савелій, Марк або Данило.

Грудень. Сина краще всього назвати Леонідом, Георгієм, Сергієм, Петром, Олександром, Святославом.

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