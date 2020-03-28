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Какую соблюдать дистанцию, чтобы не заразиться коронавирусом: уточнение врача

STYLERЖизнь    28.03.2020 - 07:32
Какую соблюдать дистанцию, чтобы не заразиться коронавирусом: уточнение врача
Карантин в Украине (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Во время карантина социальная дистанция является одним из важнейших элементов защиты от коронавируса

Карантин в Украине из-за коронавируса продлили до 24 апреля, а также ужесточили ограничительные меры в целях противодействия распространению опасного вируса. Среди утвержденных правительством требований для всех работающих учреждений - установление дистанции для посетителей в 1,5 метра.

Владельцев и руководство учреждений обязали установить отметки такой социальной дистанции, а за ее соблюдением будет следить полиция.

На практике расстояние в полтора метра посетители магазинов, аптек, граждане в очередях на остановках определяют "на глаз", и часто требуемая дистанция может сократиться до метра, или увеличиться до двух и более.

Впрочем, медики настаивают, что социальная дистанция является одним из важнейших элементов защиты от коронавируса.

По словам инфекциониста Вадима Аристова, безопасное расстояние между двумя людьми, чтобы не заразиться, должна быть 2 метра. Об этом передает "Сегодня".

"Расстояние уменьшает риски. Чем ближе ты становишься к человеку, чем больше вероятность что ты вдохнешь достаточную дозу для того чтобы заразиться. Соответственно 2 метра - это минимальное расстояние для того чтобы этот риск сделать достаточно низким", - рассказал врач.

Напомним, что ранее бывший руководитель Минздрава Уляна Супрун прокомментировала масочный ажиотаж из-за коронавируса и развеяла мифы вокруг этого вопроса.

Так, в Украине из-за карантина все чаще можно заметить в магазинах таблички - "вход только в масках", при том что в ВОЗ отмечают, что маски не являются гарантированным способом уберечься от коронавируса.

Также мы писали про еще один рекомендуемый медиками способ эффективной профилактики от заражения - использование антисептиков при мытье рук - и публиковали несколько простых рецептов, как сделать санитайзеры дома.

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