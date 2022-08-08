Какую еду СССР нагло "украл" у Запада: от эскимо до докторской колбасы

Пломбир в вафельном стаканчике

В 1936 году нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян посетил США. Именно оттуда была привезена, как рецептура, так и оборудование для промышленного производства замороженного десерта.

Пломбир сливочный и молочный, эскимо, крем-брюле, ванильное и фруктовое мороженое - это все заимствования.

И даже весь цикл производства включительно с продажей мороженого на улице из специальных холодильников.

Докторская колбаса и сосиски

Такая колбаса изначально предназначалась для лечения больных после долгого голодания. Ее особенности - высокое содержание белка и низкое - жира.

Рецептуру, технологию, оборудование для лекарственной колбасы Микоян привез из Америки в том же 1936 году.

Промышленное производство сосисок привезли в СССР также из США.

Сгущенное и сухое молоко

Производство сгущенного молока было запатентовано еще в 1856 году американским предпринимателем Гейлом Борденом.

В СССР сгущенку также начали изготавливать после поездки Микояна за океан.

Производство сухого молока и сухих молочных смесей для вскармливания детей также завезено из Америки.

Котлеты тоже с Запада!

Микоян привез из США технологию жарки котлет и круглых булочек. После этого в 1937 году в СССР начался выпуск "котлет с булочкой", однако советским людям гамбургеры не зашли.

Поэтому они трансформировались в просто котлеты, а впоследствии - в котлеты в тесте.

Сырок "Дружба"

Впервые сырки начали изготавливать в 1911 году в Швейцарии, а в СССР - в 1934-м. Анастас Микоян привез из США улучшенную технологию изготовления плавленых сырков и упаковок к ним.

Оттуда же "растут ноги" и у детских сладких сырков с наполнителями, а также рецептуры производства твердых сыров.

Полуфабрикаты

Микоян привез из Штатов холодильные установки, которые позволили продавать гражданам мясные полуфабрикаты: рубленые котлеты, битки, пельмени, пирожки и тому подобное.

Свежезамороженные фрукты и овощи также начали заготавливать после поездки наркома в США.

Консервы

Американские технологии и производственные мощности позволили увеличить производство консервированной продукции в 11 раз.

Консервировать начали горошек, кукурузу, фасоль, томаты, огурцы фруктовые компоты и тому подобное.

Джемы и повидло так же стали готовить по американской рецептуре.

Рыбные консервы снова таки приехали из США, и даже был введен рыбный день каждый четверг.

Потребление рыбного жира также введено было после поездки Микояна в США.