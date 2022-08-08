Какую еду СССР нагло "украл" у Запада: от эскимо до докторской колбасы

Оказывается, те самые "прославленные" советские продукты были нагло украдены из западной культуры. Начиная со сгущенки и заканчивая котлетами. Заимствовалась рецептура, дизайн упаковки и не только.
Об этом говорится на канале Про Україну!
В 1936 году нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян посетил США. Именно оттуда была привезена, как рецептура, так и оборудование для промышленного производства замороженного десерта.
Пломбир сливочный и молочный, эскимо, крем-брюле, ванильное и фруктовое мороженое - это все заимствования.
И даже весь цикл производства включительно с продажей мороженого на улице из специальных холодильников.
Такая колбаса изначально предназначалась для лечения больных после долгого голодания. Ее особенности - высокое содержание белка и низкое - жира.
Рецептуру, технологию, оборудование для лекарственной колбасы Микоян привез из Америки в том же 1936 году.
Промышленное производство сосисок привезли в СССР также из США.
Производство сгущенного молока было запатентовано еще в 1856 году американским предпринимателем Гейлом Борденом.
В СССР сгущенку также начали изготавливать после поездки Микояна за океан.
Производство сухого молока и сухих молочных смесей для вскармливания детей также завезено из Америки.
Микоян привез из США технологию жарки котлет и круглых булочек. После этого в 1937 году в СССР начался выпуск "котлет с булочкой", однако советским людям гамбургеры не зашли.
Поэтому они трансформировались в просто котлеты, а впоследствии - в котлеты в тесте.
Впервые сырки начали изготавливать в 1911 году в Швейцарии, а в СССР - в 1934-м. Анастас Микоян привез из США улучшенную технологию изготовления плавленых сырков и упаковок к ним.
Оттуда же "растут ноги" и у детских сладких сырков с наполнителями, а также рецептуры производства твердых сыров.
Микоян привез из Штатов холодильные установки, которые позволили продавать гражданам мясные полуфабрикаты: рубленые котлеты, битки, пельмени, пирожки и тому подобное.
Свежезамороженные фрукты и овощи также начали заготавливать после поездки наркома в США.
Американские технологии и производственные мощности позволили увеличить производство консервированной продукции в 11 раз.
Консервировать начали горошек, кукурузу, фасоль, томаты, огурцы фруктовые компоты и тому подобное.
Джемы и повидло так же стали готовить по американской рецептуре.
Рыбные консервы снова таки приехали из США, и даже был введен рыбный день каждый четверг.
Потребление рыбного жира также введено было после поездки Микояна в США.
Ранее мы писали, какие популярные средства из аптечки нужно выбросить уже сейчас. В них верили еще при "совке".
Также сообщалось про жуткие привычки, доставшиеся нам из СССР.