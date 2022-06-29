Какой церковный праздник 29 июня: что запрещено делать, главные приметы
26 июня православные христиане почитают память святителя и чудотворца Тихона, епископа Амафунтского, который жил в V веке на Кипре. В народе дата известна под названием Тихон Тихий, так как в этот день земля, звери и многие птицы вели себя тише.
Какие традиции и приметы бытовали в этот день в старину, и что нельзя делать - читайте в материале Styler.
Верующие 29 июня молились святому Тихону о здоровье и исцелении от всех болезней, а особенно от недугов, связанных с ногами, и от зубной боли.
По обычаям в этот день в старину завершали все посевные работы, а после труда в поле люди собирались за богато накрытым столом и угощались всевозможными блюдами, пили вино. При этом соблюдающие Петров пост не забывали об ограничениях - не стоило есть мясо, молочные продукты и яйца.
Что запрещено делать на Тихона Тихого
- В эту дату нельзя было ничего сеять - верили, что в противном случае урожая не будет и ничего не вырастет.
- Также день считался неблагоприятным для важных начинаний - помолвки и свадьбы переносили на другие даты.
- Суеверные считали, что новые знакомства 29 июня не сулили ничего хорошего.
- Нельзя было ссориться в этот "тихий" день и выяснять отношения, сплетничать.
У кого именины 29 июня
В эту дату дни ангела отмечают:
- Ефрем,
- Константин,
- Михаил,
- Петр,
- Тихон.
Основные приметы в этот день
- Если в вечернее и ночное время ясно видна полоса Млечного пути, то это предвещало солнечные дни.
- Если сегодня с самого утра папоротник свернул листья, значит на следующий день будет сильная жара.
- Если 29 июня закрыты цветки у одуванчика, полевого вьюна или гвоздики - это сулило скорое ненастье.
- Если сегодня притихли кузнечики, то это тоже предвещало ухудшение погоды.
- Если к этой дате уже отцвела липа - жди раннюю осень.
Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2022, с указанием всех праздничных дат.
А также рассказывали, до какой даты длится Петров пост, при котором действует добровольное ограничение в еде.