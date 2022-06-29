Какой церковный праздник 29 июня: что запрещено делать, главные приметы

26 июня православные христиане почитают память святителя и чудотворца Тихона, епископа Амафунтского, который жил в V веке на Кипре. В народе дата известна под названием Тихон Тихий, так как в этот день земля, звери и многие птицы вели себя тише.

Какие традиции и приметы бытовали в этот день в старину, и что нельзя делать - читайте в материале Styler .

Верующие 29 июня молились святому Тихону о здоровье и исцелении от всех болезней, а особенно от недугов, связанных с ногами, и от зубной боли.

По обычаям в этот день в старину завершали все посевные работы, а после труда в поле люди собирались за богато накрытым столом и угощались всевозможными блюдами, пили вино. При этом соблюдающие Петров пост не забывали об ограничениях - не стоило есть мясо, молочные продукты и яйца.

Что запрещено делать на Тихона Тихого

В эту дату нельзя было ничего сеять - верили, что в противном случае урожая не будет и ничего не вырастет.

Также день считался неблагоприятным для важных начинаний - помолвки и свадьбы переносили на другие даты.

Суеверные считали, что новые знакомства 29 июня не сулили ничего хорошего.

Нельзя было ссориться в этот "тихий" день и выяснять отношения, сплетничать.

У кого именины 29 июня

В эту дату дни ангела отмечают:

Ефрем,

Константин,

Михаил,

Петр,

Тихон.

Основные приметы в этот день