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Какой церковный праздник 2 августа: его главный запрет, кого поздравить с Днем ангела

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Вторник 02 августа 2022 06:02
Какой церковный праздник 2 августа: его главный запрет, кого поздравить с Днем ангела Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

2 августа православный мир чтит память пророка Ильи.

Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела - читайте ниже в нашем материале Styler.

Илия – библейский пророк, который жил в IX веке до н.э. в Израильском царстве. С ранних лет он посвятил себя служению Единому Богу. Пророк Илия жил в пустыне, проводил время в молитве и посте. Он боролся против язычества и поклонения идолам. Пророк уличил царя Ахаву и его жену Иезавель в культе Ваалу и Астарте. Илия наслал на Израильское царство трехлетнюю засуху и голод, которые закончились лишь после того, когда жрецов языческих божеств казнили.

После смерти жрецов Иезавель решила отомстить Илии и подвергла его гонению. Пророк поселился на горе Хорив, где взял в ученики Елисея. Елисей стал свидетелем вознесения на небо живого Илии в огненной колеснице, запряженной лошадьми.

Главные народные приметы дня

  • Считалось, что в День Ильи заканчивается лето
  • Дождливый день – в году будет мало пожаров.
  • Сильный гром 2 августа – на протяжении года будет часто болеть голова.
  • Если в Ильин день попасть под дождь, то весь год будет крепкое здоровье.
  • После 2 августа комары и мухи не кусаются.

Что нельзя делать в Ильин день

  • Нельзя работать в поле и по дому, чтобы не разгневать святого пророка.
  • Начиная с этого дня запрещается купаться в водоемах. Согласно поверью, когда Илия отправлялся на небо в колеснице, в воду упала подкова с копыта лошади и охладила ее. Люди, которые в этот день купаются в водоемах, могут простудиться.
  • Нельзя стоять под деревом, бегать, ругаться, громко кричать, петь, стрелять с рогатки.

Кто празднует сегодня именины

День ангела отмечают владельцы таких имен: Ян, Федор, Тихон, Теодор, Сергей, Савва, Петр, Николай, Леонтий, Кузьма, Константин, Илья, Иван, Ибрагим, Ефим, Егор, Георгий, Афанасий, Алексей, Александр, Аарон.

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А также вам будет интересно, кого поздравить с именинами и как правильно назвать ребенка в августе.

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