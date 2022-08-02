Какой церковный праздник 2 августа: его главный запрет, кого поздравить с Днем ангела
2 августа православный мир чтит память пророка Ильи.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела - читайте ниже в нашем материале Styler.
Илия – библейский пророк, который жил в IX веке до н.э. в Израильском царстве. С ранних лет он посвятил себя служению Единому Богу. Пророк Илия жил в пустыне, проводил время в молитве и посте. Он боролся против язычества и поклонения идолам. Пророк уличил царя Ахаву и его жену Иезавель в культе Ваалу и Астарте. Илия наслал на Израильское царство трехлетнюю засуху и голод, которые закончились лишь после того, когда жрецов языческих божеств казнили.
После смерти жрецов Иезавель решила отомстить Илии и подвергла его гонению. Пророк поселился на горе Хорив, где взял в ученики Елисея. Елисей стал свидетелем вознесения на небо живого Илии в огненной колеснице, запряженной лошадьми.
Главные народные приметы дня
- Считалось, что в День Ильи заканчивается лето
- Дождливый день – в году будет мало пожаров.
- Сильный гром 2 августа – на протяжении года будет часто болеть голова.
- Если в Ильин день попасть под дождь, то весь год будет крепкое здоровье.
- После 2 августа комары и мухи не кусаются.
Что нельзя делать в Ильин день
- Нельзя работать в поле и по дому, чтобы не разгневать святого пророка.
- Начиная с этого дня запрещается купаться в водоемах. Согласно поверью, когда Илия отправлялся на небо в колеснице, в воду упала подкова с копыта лошади и охладила ее. Люди, которые в этот день купаются в водоемах, могут простудиться.
- Нельзя стоять под деревом, бегать, ругаться, громко кричать, петь, стрелять с рогатки.
Кто празднует сегодня именины
День ангела отмечают владельцы таких имен: Ян, Федор, Тихон, Теодор, Сергей, Савва, Петр, Николай, Леонтий, Кузьма, Константин, Илья, Иван, Ибрагим, Ефим, Егор, Георгий, Афанасий, Алексей, Александр, Аарон.
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