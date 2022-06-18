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Какой церковный праздник 18 июня: его приметы, что нельзя делать, у кого именины

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

18 июня празднуют Дорофеев день - православные верующие чтят память Дорофея Тирского.

Про главные запреты и приметы этого дня - читайте в материале Styler.

Святой родился в 255 году в Антиохии. За праведную жизнь был возведен в сан епископа города Тира. В период гонений на христиан ушел из города. Когда гонения прекратились, а к власти пришел Константин Великий, он вернулся и более 50 лет руководил своей паствой.

Особо хорошей приметой считается увидеть в эту ночь красивую девушку или парня, а вот старуху с клюкой – к беде.

Чтобы в огороде больше не росли сорняки (или волосы на теле) – их непременно нужно повыдергивать именно сегодня с утра, утверждает поверье. Только делать это надо тщательно и тотально.

Раньше считалось, что именно с этого дня начинаются самые короткие ночи в году – "воробьиные". Также 16 июня расцветает сон-трава. По ней можно предугадать судьбу и сделать оберег от нечистой силы.

Но найти траву могут только потомственные ведуньи. Проверить настоящее ли это растение можно, окунув его в воду на полнолуние. Если растение зашевелится от определенных заговоров, значит – оно подлинное и обладает магической силой.

Народные приметы этого дня:

  • Хорошая погода на день Дорофея – будет хороший урожай зерна.
  • Ветер 18 июня дует с восточной стороны – лето будет ветреным и дождливым.
  • Если выполоть все сорняки утром на Дорофея, то они, по примете, больше не появятся.

Что нельзя делать 18 июня:

  • В такой праздник лучше избегать конфликтов
  • Нельзя делиться чужими проблемами или тайнами
  • Старайтесь исключить общение с незнакомыми людьми

У кого день ангела в этот день

Именинники 18 июня: Марк, Аполлон, Арий, Василиса, Виктор, Галина, Дорофей, Игорь, Иона, Кондратий, Константин, Леонид, Маркиан, Ника, Никандр, Павел, Федор.

Ранее мы писали, какие переданные по наследству вещи ни в коем случае нельзя отдавать другим.

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